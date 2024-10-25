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أحمد مجدي

موعد مباراة مارسيليا وباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي 2024-2025 والقنوات الناقلة

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تعرف على موعد مباراة مارسيليا وباريس سان جيرمان في الجولة التاسعة من الدوري الفرنسي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يحل باريس سان جيرمان، ضيفًا ثقيلًا على مارسيليا، ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري الفرنسي 2024-2025، والتي يستقبلها ملعب فيلودروم.

باريس سان جيرمان، يدخل المباراة وعينه على النقاط الثلاث لمواصلة انتصاراته، ومواصلة التصدر لجدول ترتيب الدوري الفرنسي، الذي يحتل فيه مارسيليا المركز الثالث برصيد 17 نقطة وبفارق 3 نقاط عن المتصدرين باريس وموناكو..

وفي التقرير التالي سنتعرف معًا على موعد مباراة مارسيليا وباريس سان جيرمان في الجولة التاسعة من الدوري الفرنسي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

ما موعد مباراة مارسيليا وباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي 2024-2025؟

موعد مباراة مارسيليا وباريس سان جيرمان، في الجولة التاسعة من الدوري الفرنسي 2024-2025، هو الأحد 27 أكتوبر 2024، على ملعب فيلودروم.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الحادية عشرة إلا الربع مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

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ما القنوات الناقلة لمباراة مارسيليا وباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي 2024-2025؟

تذاع مباريات الدوري الفرنسي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة مارسيليا وباريس سان جيرمان عبر قناة beIN Sports 1.

ويمكن متابعة البث المباشر عن طريق تطبيق TOD TV.

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المباراةالموعدالقناة الناقلةالبث عبر الإنترنتالملعبالمعلق
مارسيليا - باريس سان جيرمانالأحد 27 أكتوبر 2024،
22:45 مصر والسعودية		beIN Sports HD 1TOD TVفيلودرومحسن العيدروس

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام مارسيليا في الدوري الفرنسي 2024-2025

التشكيل| 4-3-3
حراسة المرمىجيانلويجي دوناروما
خط الدفاعنونو مينديش - ماركينيوس - ويليان باتشو - أشرف حكيمي
خط الوسطفيتينيا - جواو نيفيش - فابيان رويز
خط الهجومبرادلي باركولا - ماركو أسينسيو - راندال كولو مواني
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