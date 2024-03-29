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أحمد مجدي

موعد مباراة مارسيليا وباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي 2023-2024 والقنوات الناقلة

مرسيليا v باريس سان جيرمانمرسيلياباريس سان جيرمانالدوري الفرنسي – الدرجة الأولى

تعرف على موعد مباراة مارسيليا وباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

مباراة شديدة الأهمية في الدوري الفرنسي ستجمع كلًا من مارسيليا وباريس سان جيرمان في توقيت هام للغاية من عمر الموسم في الدوري الفرنسي 2023-2024.

المباراة تجري بينما يملك مارسيليا 39 نقطة في المركز السابع، ويحتل باريس سان جيرمان المركز الأول برصيد 59 نقطة.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة مارسيليا وباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع وكل ما تريد معرفته عن المباراة القوية..

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ما هو موعد مباراة مارسيليا وباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي 2023-2024؟

موعد مباراة مارسيليا وباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي هو يوم الأحد 31 مارس 2024، على ملعب فيلودروم.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا الربع مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة إلا الربع مساءً بتوقيت مصر.

المباراة التالية

ما هي القنوات الناقلة لمباراة مارسيليا وباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري الفرنسي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، يمكنك مشاهدة المباراة على شاشتها.

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المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعب
مانشستر سيتي - ليفربولالأحد 31 مارس 2024،
17:30 مصر، 18:30 السعودية		beIN Sports فيلودروم

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التشكيل المتوقع لباريس سان جيرمان أمام مارسيليا في الدوري الفرنسي 2023-2024

من المتوقع أن يدخل المدرب لويس إنريكي المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-3

Donnarumma; Hakimi, Pereira, Beraldo, Mendes; Lee, Ugarte, Vitinha; Kolo Muani, Ramos, Mbappe

حراسة المرمى

جيانلويجي دوناروما

خط الدفاعنونو مينديش - دانيلو بيريرا - لوكاس بيرالدو - أشرف حكيمي
خط الوسطكانج إن لي - فيتينيا - مانويل أوجارتي
خط الهجومكيليان مبابي - راندال كولو مواني - جونكالو راموش
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