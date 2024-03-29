تعرف على موعد مباراة مارسيليا وباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

مباراة شديدة الأهمية في الدوري الفرنسي ستجمع كلًا من مارسيليا وباريس سان جيرمان في توقيت هام للغاية من عمر الموسم في الدوري الفرنسي 2023-2024.

المباراة تجري بينما يملك مارسيليا 39 نقطة في المركز السابع، ويحتل باريس سان جيرمان المركز الأول برصيد 59 نقطة.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة مارسيليا وباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع وكل ما تريد معرفته عن المباراة القوية..

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ما هو موعد مباراة مارسيليا وباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي 2023-2024؟

موعد مباراة مارسيليا وباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي هو يوم الأحد 31 مارس 2024، على ملعب فيلودروم.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا الربع مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة إلا الربع مساءً بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة مارسيليا وباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري الفرنسي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، يمكنك مشاهدة المباراة على شاشتها.

هواة البث المباشر يمكنهم فعل ذلك عبر تطبيق TOD.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب مانشستر سيتي - ليفربول الأحد 31 مارس 2024،

17:30 مصر، 18:30 السعودية beIN Sports فيلودروم

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التشكيل المتوقع لباريس سان جيرمان أمام مارسيليا في الدوري الفرنسي 2023-2024

من المتوقع أن يدخل المدرب لويس إنريكي المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-3

Donnarumma; Hakimi, Pereira, Beraldo, Mendes; Lee, Ugarte, Vitinha; Kolo Muani, Ramos, Mbappe