تعرف على موعد مباراة ليل وريال مدريد في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يحل ريال مدريد، ضيفًا ثقيلًا على ليل الفرنسي، ضمن مباريات الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا 2024-2025، والتي يستضيفها ملعب بيار موروا.

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ويدخل ريال مدريد، المباراة بهدف مصالحة الجماهير عقب التعادل الأخير أمام أتلتيكو مدريد في الدوري، وسيعمل على تحقيق انتصار جديد في بطولته المفضلة، بعد الفوز في المباراة الأولى امام شتوتجارت، للاقتراب خطوة جديدة من التأهل.

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وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة ليل وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2024-2025 والقنوات الناقلة

ما موعد مباراة ليل وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2024-2025 ؟

موعد مباراة ليل وريال مدريد في الجولة الثانية دوري أبطال أوروبا 2024-2025 هو يوم الأربعاء 2 أكتوبر 2024، على ملعب بيار موروا.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة ليل وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2024-2025 ؟

تذاع مباريات دوري أبطال أوروبا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة ليل وريال مدريد عبر قناة beIN Sports 1.

ويمكن متابعة البث المباشر عن طريق تطبيق TOD TV.

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب المشاهدة عبر الإنترنت المعلق ليل - ريال مدريد الأربعاء 2 أكتوبر 2024،

22:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 1 بيار موروا TOD علي سعيد الكعبي

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام ليل في دوري أبطال أوروبا 2024-2025: