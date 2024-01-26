تعرف على موعد مباراة ليفربول ونورويتش سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

مباراة هامة في كأس الاتحاد الإنجليزي ستجمع كلًا من ليفربول ونورويتش سيتي في الدور الرابع من عمر المسابقة التي يستهدف الريدز تحقيقها.

ليفربول يدخل المباراة بعد أنباء صادمة لمشجعيه تمثلت في إعلان المدرب الأيقوني للريدز يورجن كلوب رحيله عن تدريب الفريق بنهاية الموسم.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة ليفربول ونورويتش سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي 2023-2024 والقنوات الناقلة..

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ما هو موعد مباراة ليفربول ونورويتش سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي 2023-2024 ؟

موعد مباراة ونورويتش سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي 2023-2024 هو يوم الأحد 28 يناير 2024، على ملعب أنفيلد.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، الخامسة والنصف مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ونورويتش سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي 2023-2024 ؟

تذاع مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، يمكنك مشاهدة المباراة على شاشتها.

وخصصت الشبكة قناة beIN Sports HD 1 لنقل مباراة ليفربول ونورويتش سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي 2023-2024.

هواة البث المباشر يمكنهم فعل ذلك عبر تطبيق شاهد.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب ليفربول - نورويتش سيتي الأحد 28 يناير 2024

16:30 مصر، 17:30 السعودية beIN Sports HD 1 أنفيلد

التشكيل المتوقع لليفربول

من المتوقع أن يدخل المدرب يورجن كلوب المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-3

أليسون بيكر

اندرو روبرتسون - إبراهيما كوناتي - فيرجيل فان دايك - كونور برادلي

هارفي إليوت - أليكسيس ماك أليستير - كورتيس جونز

كودي جاكبو - داروين نونيز - لويس دياز