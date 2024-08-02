تعرف على موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد الودية التحضيرية 2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يخوض كل من ليفربول ومانشستر يونايتد مواجهة ودية قوية في الولايات المتحدة الأمريكية في خضم استعدادات الفريقين للموسم المقبل 2024-2025.

ليفربول فاز في أول مباراتين وديتين أمام كل من ريال بيتيس وآرسنال، بينما فاز مانشستر يونايتد في 3 مباريات وهزم في واحدة منذ بدء معسكره.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد الودية التحضيرية 2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

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ما موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد الودية التحضيرية 2024 ؟

موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد الودية التحضيرية 2024 هو يوم الأحد 4 أغسطس 2024 على ملعب ويليام برايس.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 02:30 بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد الودية التحضيرية 2024 ؟

تذاع مباريات جولة ليفربول التحضيرية على قناة "LFCTV" الخاصة بالريدز.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب ليفربول - مانشستر يونايتد الأحد 4 أغسطس 2023

02:30 مصر والسعودية LFCTV ويليام برايس

التشكيل المتوقع لليفربول أمام مانشستر يونايتد في المباراة الودية 2024

من المتوقع أن يدخل المدرب أرني سلوت المباراة بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى كويمين كيليهير خط الدفاع كوستاس تسيميكاس - سيب دين بيرخ - إبراهيما كوناتيه - كونور برادلي خط الوسط واتارو إندو - ريان جرافينبيرش - هارفي إليوت خط الهجوم ديوجو جوتا - فابيو كارفاليو - محمد صلاح

التشكيل المتوقع لمانشستر يونايتد أمام ليفربول في المباراة الودية 2024

من المتوقع أن يدخل المدرب إريك تين هاج المباراة بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى أندريه أونانا خط الدفاع هاري أماس - فيكتور ليندلوف - جوني إيفانز - أرون وان بيساكا خط الوسط كارلوس كاسيميرو - كريستيان إريكسن - سكوت مكتوميناي - حنبعل مجبري خط الهجوم أماد ديالو - ماسون ماونت

متى كانت أول مباراة جمعت ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي؟

كانت أول مباراة جمعت بين كل من ليفربول ومانشستر يونايتد لحساب الدوري الإنجليزي يوم 25 ديسمبر 1906.

اللقاء انتهى بالتعادل السلبي 0-0، وكان الأول بالدرجة الأولى بعد لقاءات عديدة في الدرجة الثانية.

أما على مستوى بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بشكلها الجديد "البريمييرليج" والتي انطلقت في 1992، فقد سيطر التعادل أيضًا على أول مباراة جمعت بين الفريقين.

لقد كان هذا في أكتوبر 1992، وحينها انتهت المباراة بتعادل الفريقين ولكن إيجابيًا بنتيجة 2-2.

ما هو تاريخ مواجهات ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي؟

بشكل عام، تواجه كل من ليفربول ومانشستر يونايتد في 180 مباراة بالدوري الإنجليزي منذ انطلاقته، سواء بالنظام القديم أو الجديد "البريمييرليج".

فاز ليفربول على مانشستر يونايتد في 61 مباراة، بينما فاز مانشستر يونايتد على ليفربول في 69 مباراة، وتعادلا في 50 مباراة.

قبل النظام الجديد للدوري الإنجليزي، تواجه ليفربول ومانشستر يونايتد في 114 مباراة، فاز ليفربول في 42 مناسبة، بينما فاز يونايتد في 38 مناسبة، وتعادلا في 34 مناسبة.

وبنظامه الحديث، تواجه ليفربول مع مانشستر يونايتد في 62 مناسبة، فاز الريدز في 19 وفاز يونايتد في 29 وتعادلا في 14 مناسبة.