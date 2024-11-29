موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2024-2025، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع وكل ما تريد معرفته

تعرف على موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في قمة الجولة الـ 13 من الدوري الإنجليزي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يترقب جمهور كرة القدم حول العالم القمة الإنجليزية المنتظرة بين ليفربول ومانشستر سيتي، والتي تقام على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة 13 من البريمييرليج.

ليفربول المتربع على عرش صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 31 نقطة، يدخل اللقاء وهدفه الابتعاد أكثر في الصدارة، التي يعد فريق المدرب الإسباني بيب جوارديولا أهم منافس عليها رغم ابتعاد الفارق إلى 8 نقاط.

أما مانشستر سيتي، ملاحق سيتي الأول على الصدارة حاليًا، والذي يحتل المركز الثاني برصيد 23 نقطة، فعينه على فوز سيجعله يقترب من القمة، وربما يعطيه دفعة قوية لتعديل مشواره المترنح هذا الموسم.

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الآن سنتعرف سويًا على موعد قمة الجولة 13 لموسم 2024-2025 من الدوري الإنجليزي بين ليفربول ومانشستر سيتي، والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع، وكيف تتابعها عبر الإنترنت وكل ما تريد معرفته عن اللقاء.

جدول مباريات الدوري الإنجليزي 2024-2025، القنوات الناقلة والترتيب

ما موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2024-2025؟

موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في قمة الجولة 13 من الدوري الإنجليزي 2024-2025 هو يوم الأحد الموافق 1 ديسمبر 2024، على ملعب "أنفيلد" في الميرسيسايد.

ومن المنتظر أن تنطلق المباراة في السابعة مساء بتوقيت السعودية، السادسة مساء بتوقيت مصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2024-2025؟

تذيع مباريات الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط قناة BEIN SPORTS القطرية، وبالتأكيد ستجد المباراة على شاشتها.

كيف تشاهد مباراة مانشستر سيتي وليفربول في الدوري الإنجليزي 2024-2025 عبر الإنترنت؟

هواة البث المباشر يمكنهم الاستمتاع بالخدمة التي يقدمها تطبيق TOD.

المباراة الموعد القناة الناقلة المشاهدة عبر الإنترنت الملعب المعلق ليفربول - مانشستر سيتي الأحد 1 ديسمبر 2024

19:00 السعودية، 18:00 مصر beIN Sports HD 1 TOD أنفيلد حفيظ دراجي

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ما هو تاريخ مواجهات ليفربول ومانشستر سيتي في البطولات المختلفة؟

بشكل عام، خاض كل من ليفربول ومانشستر سيتي مباريات ضد بعضهما البعض في 225 مناسبة، فاز ليفربول في 108 مناسبات، وفاز مانشستر سيتي في 60 مناسبة وتعادلا في 57 مناسبة.

الجدول التالي يستعرض لكم التاريخ التفصيلي للمواجهات بين الفريقين في كل البطولات، مع اعتبار الدوري الإنجليزي بنسختيه قبل 1992 وبعد أن بات الدوري الإنجليزي الممتاز (البريمييرليج).

البطولات عدد المباريات فوز ليفربول فوز مانشستر سيتي التعادل الدوري الإنجليزي 171 77 48 46 كأس الاتحاد الإنجليزي 8 4 2 2 كأس الرابطة الإنجليزية 8 3 3 2 الدرع الخيرية 2 1 1 0 دوري أبطال أوروبا 2 2 0 0 الدوري الإنجليزي - الدرجة الثانية 4 3 0 1 بطولة لانكشاير 10 5 2 3 بطولة القسم الغربي 2 2 0 0 بطولة القسم الشمالي 18 8 6 4 الإجمالي 225 108 60 57

ما إصابات وغيابات ليفربول قبل قمة مانشستر سيتي 2024-2025 ومتى تعود؟

يغيب عدد من اللاعبين عن ليفربول في مواجهة مانشستر سيتي، نستعرضهم وحالات إصاباتهم في الجدول التالي:-

اللاعب الإصابة موعد العودة أليسون بيكر عضلة الفخذ الخلفية بداية ديسمبر ديوجو جوتا إصابة في الضلوع بداية ديسمبر كوستاس تسيميكاس الكاحل غير محدد فيديريكو كييزا إصابة عضلية بداية ديسمبر

ما إصابات وغيابات مانشستر سيتي قبل قمة ليفربول 2024-2025 ومتى تعود؟

تضم قائمة مانشستر سيتي العديد من الغيابات، يعد رودري الاسم الأبرز من بينها.

اللاعب الإصابة موعد العودة جون ستونز عضلات الورك غير محدد رودري الرباط الصليبي حتى نهاية الموسم ماتيو كوفاتشيتش إجهاد عضلي 21 ديسمبر 2024 أوسكار بوب كسر في الساق بداية 2025

تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2024-2025

من المتوقع أن يدخل المدرب أرني سلوت المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-3

حراسة المرمى كويمين كيليهير خط الدفاع أندي روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جو جوميز - ترنت ألكساندر آرنولد خط الوسط كورتيس جونز - أليكسيس ماك أليستر - ريان جرافينبيرش خط الهجوم لويس دياز - داروين نونيز - محمد صلاح

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمواجهة ليفربول في الدوري الإنجليزي 2024-2025

من المتوقع أن يدخل المدرب بيب جوارديولا المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-3