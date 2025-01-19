تعرف على موعد مباراة ليفربول وليل في الجولة السابعة من دوري أبطال أوروبا 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يستقبل ليفربول، نظيره ليل الفرنسي، على ملعب آنفيلد، ضمن مواجهات الجولة السابعة من دور المجموعات، لدوري أبطال أوروبا 2024-2025.

ويدخل ليفربول، المباراة بمعنويات مرتفعة بعد فوزه في المباراة الماضية على جيرونا بهدفين دون رد، ويسعى لمواصلة انفراده بصدارة البطولة بالعلامة الكاملة.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة ليفربول وليل في دوري أبطال أوروبا 2024-2025 والقنوات الناقلة

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ما موعد مباراة ليل وليفربول في دوري أبطال أوروبا 2024-2025 ؟

موعد مباراة ليل وليفربول في الجولة السابعة دوري أبطال أوروبا 2024-2025 هو يوم الثلاثاء 21 يناير 2025، على ملعب آنفيلد.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة ليل وليفربول في دوري أبطال أوروبا 2024-2025 ؟

تذاع مباريات دوري أبطال أوروبا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة ليل وليفربول عبر قناة beIN Sports 2.

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب المعلق ليفربول - ليل الثلاثاء 21 يناير 2025،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 2 آنفيلد حفيظ دراجي

تشكيل ليفربول المتوقع أمام ليل في دوري أبطال أوروبا 2024-2025: