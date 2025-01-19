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Tottenham Hotspur FC v Liverpool FC - Premier LeagueGetty Images Sport
بلال محمد

موعد مباراة ليفربول وليل في دوري أبطال أوروبا 2024-2025 والقنوات الناقلة

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تعرف على موعد مباراة ليفربول وليل في الجولة السابعة من دوري أبطال أوروبا 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يستقبل ليفربول، نظيره ليل الفرنسي، على ملعب آنفيلد، ضمن مواجهات الجولة السابعة من دور المجموعات، لدوري أبطال أوروبا 2024-2025.

ويدخل ليفربول، المباراة بمعنويات مرتفعة بعد فوزه في المباراة الماضية على جيرونا بهدفين دون رد، ويسعى لمواصلة انفراده بصدارة البطولة بالعلامة الكاملة.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة ليفربول وليل في دوري أبطال أوروبا 2024-2025 والقنوات الناقلة

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ما موعد مباراة ليل وليفربول في دوري أبطال أوروبا 2024-2025 ؟

موعد مباراة ليل وليفربول في الجولة السابعة دوري أبطال أوروبا 2024-2025 هو يوم الثلاثاء 21 يناير 2025، على ملعب آنفيلد.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر بتوقيت السعودية.

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ما القنوات الناقلة لمباراة ليل وليفربول في دوري أبطال أوروبا 2024-2025 ؟

تذاع مباريات دوري أبطال أوروبا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة ليل وليفربول عبر قناة beIN Sports 2.

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المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعبالمعلق
ليفربول - ليلالثلاثاء 21 يناير 2025،
22:00 مصر، 23:00 السعودية		beIN Sports HD 2آنفيلدحفيظ دراجي

تشكيل ليفربول المتوقع أمام ليل في دوري أبطال أوروبا 2024-2025:

التشكيل| 4-3-3
حراسة المرمىأليسون
خط الدفاعتسيميكاس - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتيه - ترينت ألكسندر أرنولد
خط الوسطريان جرافينبيرخ - أليكسيس ماك أليستر - دومينيك سوبوسلاي
خط الهجوملويس دياز - محمد صلاح - داروين نونيز
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