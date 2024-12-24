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Wataru Endo Liverpool Jamie Vardy Leicester(C)Getty Images
أحمد مجدي

موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2024-2025 والقنوات الناقلة

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تعرف على موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

مباراة هامة في الدوري الإنجليزي تجمع كلًا من ليفربول وليستر سيتي وسط رغبات متباينة بين الطرفين..

ليفربول يريد الفوز ولا شيء آخر من أجل مواصلة تصدره لجدول ترتيب الدوري وإبعاد أي منافسة على اللقب، بينما يريد ليستر سيتي التحسين لمركزه وهو الذي يحتل الموقع السابع عشر في لائحة الترتيب.

وفي التقرير التالي سنتعرف معًا على موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ما موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2024-2025؟

موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2024-2025، هو الخميس 26 ديسمبر 2024، على ملعب أنفيلد.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر، الحادية عشرة بتوقيت السعودية.

المباراة التالية

ما القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2024-2025؟

تذاع مباريات الدوري الإنجليزي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN Sports HD 1.

ويمكن متابعة البث المباشر عن طريق تطبيق TOD TV.

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المباراةالموعدالقناة الناقلةالبث عبر الإنترنتالتعليقالملعب
ليفربول - ليستر سيتيالخميس 26 ديسمبر 2024
22:00 مصر، 23:00 السعودية		beIN Sports HD 1TOD TVعامر الخوذيريأنفيلد

تشكيل ليفربول المتوقع أمام ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2024-2025

التشكيل| 4-3-3
حراسة المرمىأليسون بيكر
خط الدفاعأندرو روبرتسون - جو جوميز - فيرجيل فان دايك - ترنت ألكساندر آرنولد
خط الوسطأليكسيس ماك أليستر - ريان جرافنبرخ - كورتيس جونز
خط الهجومديوجو جوتا - محمد صلاح - داروين نونيز
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