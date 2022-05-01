موعد مباراة فياريال وليفربول في دوري أبطال أوروبا 2021-22 والقنوات الناقلة

يحتضن ملعب "لا سيراميكا" مباراة فياريال وليفربول، في إياب الدور نصف النهائي من منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2021-22.

ليفربول وصل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد أن أقصى بنفيكا البرتغالي من دور الثمانية، بنتيجة 6-4 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

أما فياريال، فقد حقق مفاجأة مدوية في ربع نهائي دوري الأبطال، بإقصاء بايرن ميونخ الألماني من البطولة، بنتيجة 2-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وتمكن ليفربول من تحقيق فوز ثمين في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب "أنفيلد" الأسبوع الماضي بهدفين دون رد، ليعزز موقفه في التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

المباراة المرتقبة ستكون الرابعة تاريخيًا بين ليفربول وفياريال، والمثير أنها المرة الثانية التي يتواجه فيها الفريقان في نصف نهائي إحدى البطولات الأوروبية.

ليفربول تمكن من تخطي عقبة فياريال في نصف نهائي بطولة الدوري الأوروبي لموسم 2015-16، بنتيجة 3-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

جدول مباريات دوري أبطال أوروبا 2021-22، والقنوات الناقلة

والآن نستعرض معًا موعد مباراة فياريال وليفربول، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

ما هو موعد مباراة فياريال ضد ليفربول؟

موعد مباراة ليفربول ضد فياريال هو يوم الثلاثاء 3 مايو 2022 على ملعب "لا سيراميكا" في مدينة فياريال الإسبانية.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة فياريال ضد ليفربول؟

تذاع مباريات دوري أبطال أوروبا حصريًا على قنوات بي إن سبورت، وستذاع مباراة ليفربول وفياريال على beIN SPORTS PREMIUM 1.

يمكنك أيضًا متابعة المباراة عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب فياريال - ليفربول الثلاثاء 3 مايو 2022،

21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium لا سيراميكا



التشكيل المتوقع لفياريال

من المتوقع أن يبدأ نادي فياريال المباراة بالتشكيل الآتي..

التشكيل | 4-4-1-1

جيرونيمو رولي

خوان فويث - راؤول ألبيول - باو توريس - بيرفس إستوبينان

صامويل تشوكويزي - إيتيان كابوي - داني باريخو - مانو تريجيروس

جيوفاني لو سيلسو

دانجوما

A spectacular tifo will be on show at the Estadio de la Cerámica ahead of our last European home match of the season.



More info: https://t.co/Ou4J9id3u9#UCL pic.twitter.com/WPvKZhW8sA — Villarreal CF English (@VillarrealCFen) May 1, 2022

التشكيل المتوقع لليفربول

من المتوقع أن يعتمد المدرب يورجن كلوب على التشكيل التالي...

التشكيل | 4-3-3

أليسون

ترنت ألكساندر آرنولد - إبراهيما كوناتي - فيرجيل فان دايك - أندرو روبرتسون

تياجو - فابينيو - جوردان هندرسون

محمد صلاح - ساديو ماني - لويس دياز