موعد مباراة ليفربول ضد وست هام، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد المباراة المقبلة لليفربول أمام وست هام ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

يستقبل ليفربول ضيفًاقوياً على ملعب الأنفيلد، عندما يُلاقي وست هام في مباراة من الجولة 27 لحساب منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، من المقرر أن تجمع بينهما يوم الإثنين الموافق 2020 24 فبراير ميلاديًا، الموافق 1 رجب 1441 هجريًا.

ولهذه المباراة أهمية خاصة لكتيبة المدرب يورجن كلوب من أجل خطوات أكبر نحو حسم الفوز بالبريميرليج من أجل التركيز بشكل أكبر على مباراة الإياب القادمة أمام نادي أتلتيكو مدريد.

في الوقت نفسه فإن وست هام يُعاني في هذه الفترة رغم إقالة بيلجريني وتعيين ديفيد مويس مؤخرًا، الفريق يحتل المركز 18 ولديه 24 نقطة فقط ويتواجد بمراكز الهبوط في منافسة شرسه عما يسبقوه أبرزهم نادي أستون فيلا.

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الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة ليفربول ضد وست هام، القنوات الناقلة، الغيابات والتشكيل المتوقع..

موعد مباراة ليفربول ضد وست هام والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة ليفربول - وست هام الأنفيلد الإثنين 24 فبراير 2020،

1 رجب 1441،

21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 2

التشكيل المتوقع لليفربول

من المتوقع أن يبدأ كلوب بطريقته الاعتيادية حيث أليسون في حراسة المرمى ومن أمامه الرباعي المعتاد روبرتسون وفان دايك وجوميز وأرنولد، مع منتصف ملعب بقيادة هندرسون وهجوم يتزعمه محمد صلاح وفيرمينو وماني

التشكيل | 4-3-3

أليسون

أندي روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جو جوميز - ألكسندر أرنولد

تشامبرلين - فابينو - جوردان هندرسون

ماني - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح

التشكيل المتوقع لوست هام

من المتوقع أن يبدأ مويس بخطته المعتادة، حيث راندلوف في حراسة المرمى وخط دفاع يتقدمه عيسى ديوب مع منتصف ملعب بقيادة لانزيني ومهاجم صريح هالار.

التشكيل | 5-3-2

راندلوف

أرثر ماسواكو - آرون كريسويل - أنجيلو أوجبونا - عيسى ديوب - بابلو زاباليتا

روبرت سنودجراس - ديكلان رايس - مارك نوبل

لانزيني - سيباستيان هالار