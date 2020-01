موعد مباراة ليفربول ضد وساوثهامبتون، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

أحمد جمال

يفتح استاد الأنفيلد أبوابه لاستضافة مباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون يوم السبت القادم 1 فبراير 2020 ميلادياً، الموافق 7 جمادى الآخر 1441 هجرياً، وذلك في إطار مباريات الجولة 25 من الدوري الإنجليزي 2019-20 .

يتربع الريدز على قمة جدول الدورى الإنجليزي برصيد 70 نقطة، وبفارق 19 نقطة كامله عن مانشستر سيتى أقرب مُنافسيه، ويتألق بطل دوري أبطال أوروبا هذا الموسم حيث لم يتلقى أي هزيمة في 24 مباراة خاضها في البريميرليج هذا الموسم، فقد حقق 23 انتصار وتعادل وحيد ليكون موسم استثنائي حتى الأن لفريق وجماهير ليفربول.

على الجانب الآخر يحتل ساوثهامبتون المركز التاسع برصيد 31 نقطة، وعلى الرغم من أنه أكثر الفرق تحقيقاً للفوز ضمن فرق وسط الجدول إلا أنه أيضاً أكثر الفرق تلقي هزيمة، حيث هُزم في 11 مباراة من الـ24 جولة التي خاضها في الدوري الإنجليزي حتى الأن، ولكن في المجمل فالفريق يُقدم موسماً جيداً حتى الأن واستطاع أن يُحرج بعضاً من الفرق الكبار كالانتصار على تشيلسي، توتنهام وليستر سيتي.

وفي هذا التقرير سنتعرف على موعد مباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون في إطار الجولة 25 من الدوري الإنجليزي 2019-20، القنوات الناقلة وأكثر من ذلك.

يعاني ليفربول من عدد من الغيابات في صفوفه بداعي الإصابة، هم شاكيري ولوفرين ونابي كيتا وكلاين وجيمس ميلنر بالإضافة إلى ساديو ماني.

ستستمر ثنائية جوميز وفان دايك في قلب دفاع الريدز، وسيتواجد آرنولد كظهير أيمن وروبرتسون كظهير أيسر، وفي الوسط سنرى الثلاثي فينالدوم وتشامبرلين وهندرسون، وفي الأمام صلاح وفيرمينو وأوريجي الذي يلعب بديلاً لماني.

التشكيل | 4-3-3

أليسون

أندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جو جوميز - ترينت أليكساندر آرنولد

جورجينيو فينالدوم - جوردان هندرسون - أليكس أوكسليد تشامبرلين

ديفوك أوريجي - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح

سيغيب عن ساوثهامبتون كلًا من سيدريك سواريس و يان فاليري بسبب الإصابة، بينما لن يفتقد الفريق لخدمات أي لاعب آخر.

