تعرف على موعد مباراة ليفربول وساوثامبتون في دور الـ 16 من كأس الاتحاد الإنجليزي 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

مباراة هامة في كأس الاتحاد الإنجليزي ستجمع كلًا من ليفربول وساوثامبتون في دور الـ 16 من عمر المسابقة التي يستهدف الريدز تحقيقها، ليواصل النجاحات، التي يعيشها هذا الموسم.

ليفربول يدخل المباراة بمعنويات مرتفعة، بعد تحقيق لقب كأس رابطة الدوري الإنجليزي، قبل أيام على حساب تشيلسي، وسيعمل على مواصلة الانتصارات، لتوديع يورجن كلوب، الذي أعلن رحيله عن الفريق بنهاية الموسم.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة ليفربول وساوثامبتون في كأس الاتحاد الإنجليزي 2023-2024 والقنوات الناقلة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

جدول مباريات الدوري الإنجليزي 2023-2024 القنوات الناقلة والترتيب

ما هو موعد مباراة ليفربول وساوثامبتون في كأس الاتحاد الإنجليزي 2023-2024؟

موعد مباراة وساوثامبتون في كأس الاتحاد الإنجليزي 2023-2024 هو يوم الأربعاء 28 فبراير 2024، على ملعب أنفيلد.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وساوثامبتون في كأس الاتحاد الإنجليزي 2023-2024

تذيع مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي في الشرق الأوسط قناة BEIN SPORTS القطرية، وبالتأكيد ستجد المباراة على شاشتها.

ولهواة البث المباشر يمكنهم الاستمتاع بالخدمة التي يقدمها تطبيق TOD.

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

المباراة الموعد القناة الناقلة المشاهدة عبر الإنترنت الملعب ليفربول - ساوثامبتون الأربعاء 28 فبراير 2024،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1 TOD آنفيلد

تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة ساوثامبتون في كأس الاتحاد الإنجليزي 2023-2024

من المتوقع أن يدخل المدرب يورجن كلوب المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-3