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أحمد مجدي

موعد مباراة ليفربول وتشيلسي في الدوري الإنجليزي 2024-2025 والقنوات الناقلة

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تعرف على موعد مباراة ليفربول وتشيلسي في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يحل تشيلسي، ضيفًا على ليفربول، ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي 2024-2025، والتي يستقبلها معلب أنفيلد.

ليفربول، يدخل المباراة وعينه على النقاط الثلاث لمواصلة انتصاراته، والبقاء قمة ترتيب الدوري الإنجليزي وهو الذي يملك في رصيده 18 نقطة.

بينما تحتل كتيبة المدرب إنزز ماريسكا، المركز الرابع في ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة ويريد الاقتراب أكثر من مراكز الصدارة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي التقرير التالي سنتعرف معًا على موعد مباراة ليفربول وتشيلسي في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

ما موعد مباراة ليفربول وتشيلسي في الدوري الإنجليزي 2024-2025؟

موعد مباراة ليفربول وتشيلسي، في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي 2024-2025، هو الأحد 20 أكتوبر 2024، على ملعب أنفيلد.

المباراة التالية

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة وولفرهامبتون وليفربول في الدوري الإنجليزي 2024-2025؟

تذاع مباريات الدوري الإنجليزي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة وولفرهامبتون وليفربول عبر قناة beIN Sports 1.

ويمكن متابعة البث المباشر عن طريق تطبيق tod.

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المباراةالموعدالقناة الناقلةالبث عبر الإنترنتالملعبالمعلق
وولفرهامبتون - ليفربولالأحد 20 أكتوبر 2024،
18:30 مصر والسعودية		beIN Sports HD 1TODأنفيلدعصام الشوالي

تشكيل ليفربول المتوقع أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي 2024-2025

التشكيل| 4-3-3
حراسة المرمىكويمين كيليهر
خط الدفاعأندرو روبرتسون - إبراهيما كوناتيه - فيرجيل فان دايك - ترينت ألكسندر أرنولد
خط الوسطأليكسيس ماك أليستر- ريان جرافنبرخ - دومينيك سوبوسلاي
خط الهجوممحمد صلاح - ديوجو جوتا - لويس دياز

تشكيل تشيلسي المتوقع أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي 2024-2025

التشكيل| 4-2-4
حراسة المرمىروبرت سانشيز
خط الدفاعريناتو فيجا - ليفي كولويل - توسين أدارابيويو - مانو جوشتو
خط الوسطمويسيس كايسيدو - إنزو فيرنانديز
خط الهجومجادون سانشو - كول بالمر - نوني مادويكي - نيكولاس جاكسون
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