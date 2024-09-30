تعرف على موعد مباراة ليفربول وبولونيا في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يستقبل ملعب آنفيلد، مباراة قوية، والتي ستجمع ليفربول مع بولونيا الإيطالي ضمن مباريات الجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال أوروبا 2024-2025.

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ليفربول يدخل المباراة منتشيًا بالنتائج الجيدة التي يحققها في الفترة الأخيرة، وبعد انتصاره في المباراة الماضية على ميلان، سيحاول مواصلة انتصاراته للاقتراب خطوة جديدة نحو حجز بطاقة التأهل.

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وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة ليفربول وبولونيا في دوري أبطال أوروبا 2024-2025 والقنوات الناقلة

ما موعد مباراة ليفربول وبولونيا في دوري أبطال أوروبا 2024-2025 ؟

موعد مباراة ليفربول وبولونيا في الجولة الثانية دوري أبطال أوروبا 2024-2025 هو يوم الأربعاء 2 أكتوبر 2024، على ملعب آنفيلد.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبولونيا في دوري أبطال أوروبا 2024-2025 ؟

تذاع مباريات دوري أبطال أوروبا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة ليفربول وبولونيا عبر قناة beIN Sports 2.

ويمكن متابعة البث المباشر عن طريق تطبيق TOD TV.

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب المشاهدة عبر الإنترنت المعلق ليفربول - بولونيا الأربعاء 2 أكتوبر 2024،

22:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 2 آنفيلد TOD حفيظ دراجي

تشكيل ليفربول المتوقع أمام بولونيا في دوري أبطال أوروبا 2024-2025: