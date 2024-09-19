موعد مباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الإنجليزي 2024-2025 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة ليفربول وبورنموث في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يستقبل ملعب آنفيلد، مباراة هامة وقوية تجمع بين ليفربول، وبورنموث، ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي 2024-2025.

ليفربول، يدخل المباراة وعينه على مصالحة الجماهير بعد الخسارة المفاجئة من نوتنجهام فورست في الجولة الماضية، وسيعمل على العودة إلى انتصاراته لمواصلة منافسة مانشستر سيتي على قمة الترتيب.

وفي التقرير التالي سنتعرف معًا على موعد مباراة ليفربول وبورنموث في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

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ما موعد مباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الإنجليزي 2024-2025؟

موعد مباراة ليفربول وبورنموث، في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي 2024-2025، هو السبت 21 سبتمبر 2024، على ملعب آنفيلد.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الإنجليزي 2024-2025؟

تذاع مباريات الدوري الإنجليزي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث عبر قناة beIN Sports 1.

ويمكن متابعة البث المباشر عن طريق تطبيق TOD TV.

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المباراة الموعد القناة الناقلة البث عبر الإنترنت الملعب ليفربول - بورنموث السبت 21 سبتمبر 2024،

17:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 1 TOD TV آنفيلد

تشكيل ليفربول المتوقع أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي 2024-2025