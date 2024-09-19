موعد مباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الإنجليزي 2024-2025 والقنوات الناقلة

يستقبل ملعب آنفيلد، مباراة هامة وقوية تجمع بين ليفربول، وبورنموث، ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي 2024-2025.
ليفربول، يدخل المباراة وعينه على مصالحة الجماهير بعد الخسارة المفاجئة من نوتنجهام فورست في الجولة الماضية، وسيعمل على العودة إلى انتصاراته لمواصلة منافسة مانشستر سيتي على قمة الترتيب.
وفي التقرير التالي سنتعرف معًا على موعد مباراة ليفربول وبورنموث في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.
ما موعد مباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الإنجليزي 2024-2025؟
موعد مباراة ليفربول وبورنموث، في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي 2024-2025، هو السبت 21 سبتمبر 2024، على ملعب آنفيلد.
المباراة التالية
ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.
ما القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الإنجليزي 2024-2025؟
تذاع مباريات الدوري الإنجليزي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث عبر قناة beIN Sports 1.
ويمكن متابعة البث المباشر عن طريق تطبيق TOD TV.
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|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|البث عبر الإنترنت
|الملعب
|ليفربول - بورنموث
|السبت 21 سبتمبر 2024،
17:00 مصر والسعودية
|beIN Sports HD 1
|TOD TV
|آنفيلد
تشكيل ليفربول المتوقع أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي 2024-2025
|التشكيل| 4-3-3
|حراسة المرمى
|أليسون بيكر
|خط الدفاع
|أندي روبرستون - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتيه - ترينت ألكسندر أرنولد
|خط الوسط
|أليكسيس ماك أليستر- ريان جرافنبرخ - دومينيك سوبوسلاي
|خط الهجوم
|محمد صلاح - ديوجو جوتا - لويس دياز