موعد مباراة ليفربول وبرايتون في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة ليفربول ضد برايتون في الجولة 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2021، وما هي القنوات الناقلة والغيابات والتشكيل المتوقع للفريقين؟

بعد فوزه على نادي وست هام الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي الممتاز، يستعد ليفربول لمواجهة نادي برايتون على ملعبه آنفيلد في الأسبوع 22 من البريميرليج.

يحتل الريدز المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 40 نقطة، وقد خاض الفريق 21 مباراة فاز في 12 منهم وتعادل في 5، وتعرض الفريق حتى الآن لأربع هزائم.

أما نادي برايتون فيقع في المركز 17 في جدول الترتيب برصيد 21 نقطة، وقد فاز على توتنهام في الجولة الماضية في مفاجأة قوية، وقد خاض الفريق 21 مباراة وفاز في 4 وتعادل 9 وخسر 8.

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة ليفربول وبرايتون وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

جدول مباريات الدوري الإنجليزي 2020-21، القنوات الناقلة والترتيب

ما هو موعد مباراة ليفربول ضد برايتون؟

تقام مباراة ليفربول ضد برايتون مساء يوم الأربعاء 3 فبراير 2021 ميلاديًا، الموافق 21 جمادى الآخر 1442 هجريًا، على ملعب آنفيلد.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر والربع بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبرايتون؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس الحقوق التلفزيونية الحصرية لنقل مباريات الدوري الإنجليزي ، ومن المقرر أن تُذاع المباراة عبر القناة رقم 1.

لكن يمكنك متابعة مباراة ليفربول ضد برايتون عن طريق الإنترنت من خلال خدمة البث المباشر التي يقدمها لك موقع جول ، والتي تبدأ قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب ليفربول - برايتون الأربعاء 3 فبراير 2021،

21 جمادى الآخر 1442،

22:15 مصر، 23:15 السعودية beIN Sports HD 1 آنفيلد

التشكيل المتوقع لليفربول

يغيب عن ليفربول عدد من اللاعبين للإصابة، هم ديوجو جوتا وفيرجيل فان دايك وجو جوميز وجويل ماتيب وساديو ماني وجيمس ميلنر.

ومن المتوقع أن يعتمد المدرب يورجن كلوب على التشكيل الآتي..

التشكيل | 4-3-3



أليسون

أندرو روبرتسون - جوردان هندرسون - ناثانيل فيليبس - ترينت أليكساندر آرنولد

تياجو - جورجينيو فاينالدوم - كورتيس جونز

تاكومي مينامينو - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح

التشكيل المتوقع لبرايتون

يغيب عن صفوف برايتون عدد من اللاعبين أيضًا بداعي الإصابة، هم أندوني ولامبتي وداني ويلبيك وعلي رضا جاهان بخش وجيسون ستيل.

ومن المتوقع أن يبدأ المدرب جراهام بوتر على التشكيل الآتي..

التشكيل | 3-4-2-1

روبيرت سانشيز

آدم ويبستر - لويس دانك - بن وايت

سولي مارش - يفيس بيسوما - باسكال جروس - جويل فيلتمان

أليكسيس ماك أليستر - لياندرو تروسارد

نيل موباي