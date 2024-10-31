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Brighton & Hove Albion v Liverpool - Carabao Cup Fourth RoundGetty Images Sport
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أحمد مجدي

موعد مباراة ليفربول وبرايتون في الدوري الإنجليزي 2024-2025 والقنوات الناقلة

الدوري الإنجليزي الممتازليفربولليفربول v برايتونبرايتون

تعرف على موعد مباراة ليفربول وبرايتون في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يستضيف ليفربول نظيره برايتون في مباراة قوية ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز 2024-2025 على ملعب أنفيلد.

ليفربول، يدخل المباراة وعينه على النقاط الثلاث لمواصلة انتصاراته ومنافسة مانشستر سيتي على قمة ترتيب الدوري بعد التعادل مع ىرسنال في الجولة الماضية.

وتحتل كتيبة المدرب أرني سلوت، المركز الثاني في ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن مانشستر سيتي المتصدر.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي التقرير التالي سنتعرف معًا على موعد مباراة ليفربول وبرايتون في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

ما موعد مباراة ليفربول وبرايتون في الدوري الإنجليزي 2024-2025؟

موعد مباراة ليفربول وبرايتون، في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي 2024-2025، هو السبت 2 نوفمبر 2024، على ملعب أنفيلد.

المباراة التالية

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت السعودية، الخامسة بتوقيت مصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبرايتون في الدوري الإنجليزي 2024-2025؟

تذاع مباريات الدوري الإنجليزي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون عبرها.

ويمكن متابعة البث المباشر عن طريق تطبيق TOD TV.

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المباراةالموعدالقناة الناقلةالبث عبر الإنترنتالملعبالمعلق
ليفربول - برايتونالسبت 2 نوفمبر 2024،
18:00 السعودية، 17:00 مصر		beIN Sports HD 2TOD TVأنفيلدمحمد بركات

تشكيل ليفربول المتوقع أمام برايتون في الدوري الإنجليزي 2024-2025

التشكيل| 4-3-3
حراسة المرمىكويمين كيليهير
خط الدفاعأندي روبرتسون - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتيه - ترينت ألكسندر أرنولد
خط الوسطأليكسيس ماك أليستر- ريان جرافنبرخ - دومينيك سوبوسلاي
خط الهجوممحمد صلاح - كودي جاكبو - لويس دياز
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