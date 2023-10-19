تعرف على موعد مباراة ليفربول وإيفرتون في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يتزين ملعب آنفيلد، لاستقبال مباراة هامة وقوية تعتبر من قمم الكرة الإنجليزية، والتي ستجمع بين ليفربول وإيفرتون ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي في ديربي الميرسيسايد.

ليفربول سقط في فخ التعادل بالجولة الماضية، أمام برايتون ويسعى لاستعادة نغمة الانتصارات من جديد بعد تعثر في آخر مباراتين من أجل الاقتراب أكثر من القمة.

بينما يعاني إيفرتون بشكل كبير هذا الموسم، ولكنه يدخل اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد الفوز في آخر مبارياته أمام بورنموث، وسيعمل على الخروج بنتيجة إيجابية أمام الريدز تساعده في مشواره هذا الموسم.

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في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي 2023-2024 والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي 2023-2024؟

موعد مباراة ليفربول وإيفرتون في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي 2023-2024 هو يوم السبت 21 أكتوبر 2023 على ملعب آنفيلد.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 14:30 بتوقيت مصر والسعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري الإنجليزي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، ستجد مباراة برايتون وليفربول في الدوري الإنجليزي 2023-2024 على شاشتها.

هواة البث المباشر يمكنهم مشاهدة المباراة عبر تطبيق TOD.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب ليفربول - إيفرتون السبت 21 أكتوبر 2023،

14:30 مصر والسعودية beIN Sports HD 1 آنفيلد

تشكيل ليفربول المتوقع:

التشكيل: 4-3-3

أليسون بيكر

أندرو روبرتسون - جويل ماتيب - فيرجيل فان دايك - ألكساندر أرنولد

ماك أليستر - دومينيك سوبوسلاي - ريان جرافينبيرش

محمد صلاح - ديوجو جوتا - داروين نونيز

تشكيل إيفرتون المتوقع:

التشكيل| 4-4-1-1

بيكفورد

يونج - جاراد برانثوايت - تاركوفسكي - ميكولينكو

هاريسون - أونانا - جارنر - ماكنيل

دوكريه

كالفيت لوين