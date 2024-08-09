تعرف على موعد مباراة ليفربول وإشبيلية الودية استعدادًا لموسم 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يستعد ليفربول، لموسم 2024-2025، وبعد العودة من جولة الولايات المتحدة الأمريكية، سيكمل استعداده على ملعب آنفيلد بمباراة ودية جديدة أمام إشبيلية.

ونجح الريدز، في التغلب على ريال بيتيس، ثم آرسنال، ومانشستر يونايتد، في جولة الولايات المتحدة، وسيعمل على مواصلة انتصاراته واستعداده للموسم الجديد تحت قيادة مدربه الجديد أرني سلوت.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة ليفربول وإشبيلية الودية والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

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ما موعد مباراة ليفربول وإشبيلية الودية 2024-2025؟

موعد مباراة ليفربول وإشبيلية، الاستعدادية لموسم 2024-2025، هو الأحد 11 أغسطس 2024، على ملعب آنفيلد.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا، بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وإشبيلية الودية 2024-2025؟

لم تعلن أي قناة عربية حصولها على حقوق بث المباراة الودية بين ليفربول وإشبيلية، ولكن سيتم نقل اللقاء عبر قناة LFCTV GO.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب ليفربول - إشبيلية الأحد 11 أغسطس 2024،

14:30 مصر والسعودية LFCTV GO آنفيلد

تشكيل ليفربول المتوقع أمام إشبيلية في المباراة الودية 2024-2025: