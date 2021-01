موعد مباراة ليفربول وأستون فيلا بكأس الاتحاد الإنجليزي والقنوات الناقلة

يرتحل ليفربول إلى ملعب فيلا بارك لمواجهة تحمل طابعًا ثأريًا أمام أستون فيلا، في المباراة التي ستجمع بينهما في إطار الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي.

المواجهة الأخيرة بين الفريقين كانت على صعيد الدوري وشهدت هزيمة من الأكبر في تاريخ الريدز على الإطلاق، عندما سحقت كتيبة دين سميث ضيوفها بسبعة أهداف لهدفين.

ليفربول في الآونة الأخيرة ليس على ما يرام، ففي آخر ثلاث مباريات بالدوري فشل في تحقيق الانتصار بتعادله في مباراتين والهزيمة أمام ساوثامبتون، ما يزيد الضغوطات على المدرب يورجن كلوب وكتيبته.

أستون فيلا من جهة أخرى يعيش موسمًا أكثر من رائع ولا يزال في المركز الثامن برصيد 26 نقطة، وقياسًا بالمستويات المذهلة التي يقدمونها، فإن تحقيق بطولة الكأس سيكون حلمًا واقعيًا إلى حد كبير.

مباراة كبيرة منتظرة بين الفريقين، فمن جهة سيريد ليفربول الثأر ومن جهة سيحاول أصحاب الديار مواصلة موسمهم العظيم.

في هذا التقرير من جول نتعرف على موعد مباراة ليفربول وأستون فيلا وما هي القنوات الناقلة.

موعد مباراة ليفربول وأستون فيلا هو يوم الجمعة الموافق 8 يناير 2021، الموافق 24 جمادى الأول 1442 هجريًا، بملعب فيلا بارك.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية.

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس حقوق بث بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، وقد خصصت القناة الأولى لبث مباراة ليفربول وأستون فيلا.

وسيكون لدى متابعي النسخة العربية من جول إمكانية متابعة المباراة عبر خدمة البث المباشر.

من المتوقع أن يعتمد المدرب يورجن كلوب على التشكيل الآتي:

Let's keep going, Reds 👊 pic.twitter.com/O69cnNohk4

التشكيل | 4-3-3

أليسون

أندي روبرتسون - فابينهو - جوردان هندرسون - ألكسندر أرنولد

جورجينيو فاينالدوم - جيمس ميلنر - كيرتس جونز

ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح

من المتوقع أن يعتمد المدرب دين سميث على التشكيل الآتي:

Anwar El Ghazi Bertrand Traoré

🤝



Our wingers scored 7️⃣ goals between them in the last 4️⃣ games. pic.twitter.com/1QixrHM9FR