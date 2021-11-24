موعد مباراة ليفربول ضد ساوثامبتون في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

يتهيأ ملعب "أنفيلد" لاستقبال مباراة ليفربول ضد ساوثامبتون، والتي تقام في إطار مباريات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2021-2022.

يسعى الريدز لمواصلة الانطلاقة الجديدة التي بدأها الجولة الماضية، بعد أن صالح جماهيره بعد الخسارة أمام وست هام قبل التوقف الدولي السابق، ونجح في الفوز على آرسنال بنتيجة كبيرة برباعية نظيفة.

يملك ليفربول 25 نقطة يحتل بهم المركز الثالث في الدوري، متأخرًا بخلف المتصدر تشيلسي بفارق 4 نقاط، ولا بديل عن الفوز من أجل مواصلة الضغط على البلوز الذي سيواجه اليونايتد في نفس الجولة.

جدول مباريات ليفربول في دوري أبطال أوروبا 2021-2022 والقنوات الناقلة

في المقابل يحتل ساوثامبتون المركز الثالث عشر برصيد 14 نقطة، ولكن الفريق المُلقب بالقديسين اعتاد أن يكون خصمًا عنيدًا في المباريات الكبيرة، وسيأمل بأن يسبب المتاعب لرجال كلوب في المباراة المُقبلة.

تعرض ساوثامبتون في الجولة الماضية من خسارة مفاجئة أمام نورويتش سيتي، وسيحاول الفريق الخروج بأي نتيجة إيجابية من آنفيلد للابتعاد أكثر عن مناطق الخطر، حيث تفصله خمس نقاط فقط عن مراكز الهبوط.

والآن نستعرض معًا موعد مباراة ليفربول وساوثامبتون، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

ما هو موعد مباراة ليفربول ضد ساوثامبتون؟

تقام مباراة ليفربول وساوثامبتون يوم السبت 27 نوفمبر 2021 على ملعب "أنفيلد" في مدينة ليفربول.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مصر، السادسة مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وساوثامبتون؟

تذاع مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز حصريًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر شبكة قنوات بي إن سبورت، وستذاع مباراة ليفربول وساوثامبتون على قناة beIN SPORTS PREMIUM 1.

يمكنك أيضًا متابعة المباراة عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب ليفربول - ساوثامبتون السبت 27 نوفمبر 2021،



17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN SPORTS PREMIUM 1 أنفيلد

تشكيل ليفربول المتوقع

من المنتظر أن يستعيد ليفربول بعض اللاعبين المصابين الذين غابوا عن الفترة الماضية ومن بينهم كيتا وروبيرتسون، ولكن يبدو أن البدء بهما مازال مبكرًا لعدم اكتمال لياقتهما البدنية.

التشكيل | 4-3-3

أليسون

ترنت آرنولد - جويل ماتيب - فيرجيل فان دايك - كونستانتينوس تسيميكاس

تياجو ألكانتارا - فابينيو - جوردان هندرسون

ساديو ماني - ديوجو جوتا - محمد صلاح

تشكيل ساوثامبتون المتوقع

سيغيب جاك ستيفنز عن مباراة ليفربول بسبب إصابته في الركبة، عدا ذلك لن توجد أي غيابات أخرى في قائمة الساوث.

التشكيل | 4-4-2

أليكس ماكارثي

ووكر بيترز - محمد ساليسو - يان بيدناريك- فالنتينو ليفرامينتو

ستيوارت آرمسترونج – جيمس وارد بروس – أوريول روميو – محمد اليونسي

آدم آرمسترونج - تشي أدامز