يفتح استاد أنفيلد أبوابه لاستضافة مباراة قوية بين ليفربول وتوتنهام يوم الأحد 27 أكتوبر 2019 ميلادياً، الموافق 28 صفر 1441 هجرياً، وذلك في إطار منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي 2019-20.

توقفت سلسلة انتصارات الريدز في الجولة السابقة على يد مانشستر يونايتد بعدما انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكلٌا منهما، جاء ذلك بعدما واصل زملاء صلاح سلسلة انتصاراتهم في البريميرليج لثماني جولات متتالية، ولكن بعد التعثر أمام الشياطين الحُمر أصبح رصيد ليفربول 25 نقطة، بفارق 6 نقاط فقط عن مانشستر سيتي أقرب مُنافسيه.

على الجانب الآخر يحتل توتنهام المركز السابع برصيد 12 نقطة، فبعد بداية جيدة نوعاً ما في الدوري الإنجليزي 2019-20 بانتصار على أستون فيلا في الجولة الأولى، تتبعها تعادل بطعم الانتصار أمام السيتيزينز في ثاني جولات البطولة، انحدر بشكل كبير مستوى الديوك الإنجليزية في باقي الجولات، ومن ثم اصطدم عُشاق الليلا وايتس بكارثة كبيرة إثر الهزيمة بنتيجة (7-2) أمام البافاري في دوري الأبطال.

لم تتوقف الهزائم عند هذا الحد، فالجولة التي تبعت الهزيمة أمام بايرن ميونخ شهدت هزيمة جديدة بثلاثية نظيفة أمام برايتون، ثم تعادل غير مفهوم في الجولة السابقة أمام واتفورد متذيل جدول ترتيب الدوري برصيد 4 نقاط، ولكن على الرغم من هذا المستوى المنحدر، ولكن دائماً مباريات القمة بين الفرق الإنجليزية تكون خارج التوقعات، فتوتنهام قد تعادل مع كلٌا من مانشستر سيتي وأرسنال في الجولات السابقة رغم أدائه المتذبذب.

الغيابات والتشكيل المتوقع لليفربول

يغيب عن ليفربول اللاعب ناثانيل كلاين بسبب الإصابة، ولن يغيب أي لاعب أخر بسبب الإيقاف.

لا يغير كلوب في تشكيلته كثيرًا كما هو معروف، وسيدفع في حراسة المرمى بأليسون الذي عاد من الإصابة وأظهر جاهزيته في المباراة السابقة أمام جينك، وفي الدفاع روبرتسون وفان دايك وماتيب وآرنولد، وفي الوسط سيبدأ بنابي كيتا وفابينيو وتشامبرلين الذي قدم أداءً رائعاً في المباراة السابقة، أما الهجوم فسيتكون من الثلاثي القوي صلاح وماني وفيرمينو.

التشكيل | 4-3-3

أليسون

أندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جويل ماتيب - ترينت أليكساندر أرنولد

نابي كيتا - فابينيو - تشامبرلين

ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح

سيغيب عن توتنهام في لقاء ليفربول القادم كلٌا من ريان سيسيجنون وهوجو لوريس بداعي الإصابة، ولن يغيب أي لاعب آخر عن السبيرز بداعي الإيقاف.

