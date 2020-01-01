موعد مباراة ليفربول القادمة ضد بيرنلي في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة ليفربول القادمة ضد بيرنلي ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، وما هي القنوات الناقلة والغيابات والتشكيل المتوقع للفريقين؟

يستضيف فريق ليفربول نظيره بيرنلي على ملعب آنفيلد يوم السبت المقبل، وذلك ضمن منافسات الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويسعى الريدز بقيادة نجمه المصري محمد صلاح إلى تحقيق الفوز في مباراة السبت ومواصلة انتصاراته بعد أن حسم لقب البريميرليج في وقت سابق بعد غياب استمر أكثر من 30 عامًا.

ويحتل الليفر صدارة ترتيب المسابقة برصيد 92 نقطة بفارق 23 نقطة كاملة عن مانشستر سيتي الوصيف، وذلك بعد أن تمكن من الفوز على برايتون في الجولة الماضية بثلاثة أهداف لهدف.

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في المقابل يأمل فريق بيرنلي في تحقيق نتيجة إيجابية في المباراة من أجل تحسين موقعه في ترتيب المسابقة.

ويحتل الفريق المركز التاسع برصيد 49 نقطة، وذلك بعد أن نجح في تحقيق فوز خارج الديار على حساب وست هام في الجولة الماضية.

في هذا التقرير سنتعرف على موعد مباراة ليفربول ضد بيرنلي والقنوات الناقلة لها، الغيابات والتشكيل المتوقع للفريقين.

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ما هو موعد مباراة ليفربول ضد بيرنلي؟

موعد مباراة ليفربول ضد بيرنلي هو يوم السبت 11 يوليو 2020 الموافق 20 ذو القعدة 1441 هجريًا، وستقام على الآنفيلد.

وستنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبيرنلي؟

تمتلك قنوات بي إن سبورت الحقوق الحصرية لنقل الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط، وستقوم بإذاعة مباراة ليفربول ضد بيرنلي، وذلك على القناة الثانية beIN SPORTS HD 2.

إذا لم تكن مشترك في المجموعة القطرية فيمكنك متابعة المباراة كتابيًا ولحظة بلحظة عن طريق النسخة العربية من جول، والتي ستبدأ قبل مجريات اللقاء بحوالي نصف ساعة.

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة ليفربول - بيرنلي آنفيلد السبت 11 يوليو 2020،

20 ذو القعدة 1441،

16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN SPORTS HD 2

ما هو التشكيل المتوقع لليفربول؟

وسيدخل ليفربول مباراته القادمة أمام بيرنلي، مفتقدًا لخدمات جويل ماتيب وذلك بسبب معاناته من الإصابة.

وباستثناء ذلك، ستدخل كتيبة المدرب يورجن كلوب بحافز كبير لتحقيق الفوز ومواصلة الأرقام الجيدة للفريق هذا الموسم بعد التتويج باللقب.

أليسونهارفي إيليوت يوقع أول عقد إحترافي في مسيرته مع الريدز! 🔴✍️ pic.twitter.com/TVesuyaMlV

— ليفربول (أبطال الدوري 🏆) (@LFC_Arabic) July 6, 2020

التشكيل | 4-3-3

أليسون

أندي روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جو جوميز - ترينت ألكسندر أرنولد

جورجينيو فينالدوم - فابينيو - جوردان هندرسون

ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح

ما هو التشكيل المتوقع لبيرنلي؟

وسيفتقد بيرنلي في مواجهة السبت لخدمات للاعب الوسط جاك كورك وكذلك المهاجم آشلي بارنس والقائد بن مي وماثيو لوتون وبن جيبسون بسبب الإصابة.

وفيما عدا ذلك، سيكون الفريق على أتم الجاهزية لتحقيق الانتصار يوم السبت على حساب ليفربول.

التشكيل | 4-4-2

نيك بوب

تشارلي تايلور - كيفن لونج - جيمس تاركوفسكي - فيل باردسلي

إيريك بيترس - آشلي ويستوود - جوش براونهيل - دوايت ماكتيل

جاي رودريجيز - كريس وود