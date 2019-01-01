موعد مباراة ليفربول ضد بورنموث، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة ليفربول القادمة ضد بورنموث في الجولة 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2019-2020، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للمباراة

أحمد جمال

يفتح استاد دين كورت أبوابه لاستضافة مباراة ليفربول و بورنموث وذلك يوم السبت القادم 7 ديسمبر 2019 ميلادياً، الموافق 10 ربيع الآخر 1441 هجرياً، ضمن مباريات الجولة السادسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز 2019-20

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استطاع الريدز أن يُحقق فوزاً رائعاً في الجولة السابقة على إيفرتون بخماسية، ليستمر زملاء محمد صلاح في المحافظة على سجل خالي من الهزائم في الموسم الحالي من البريميرليج، ولم يتعادلوا إلا مباراة واحدة فقط ليصبح الفارق بين ليفربول و مانشستر سيتي بطل النسخة السابقة 11 نقطة كاملة، حيث يتصدر أبناء يورجن كلوب برصيد 43 نقطة.

على الجانب الآخر يعيش بورنموث أوقاتاً صعبة، حيث لم يستطيع تحقيق أي تعادل أو أي انتصار منذ الجولة الحادية عشر والتي استطاع فيها أن يفاجئ الجميع وينتصر على مانشستر يونايتد بهدف دون رد، ويستمر الإخفاق ليصل الفريق إلى المركز الرابع عشر برصيد 16 نقطة، وإذا استمر على هذا المستوى فمن المتوقع أن يحتل مركز من مراكز الهبوط، خاصة وأن الفارق بينه وبين أول مراكز الهبوط الذي يحتله إيفرتون نقطتان فقط.

وفي هذا التقرير المُقدم لكم من جول النسخة العربية سنتعرف على موعد مباراة ليفربول ضد بورنموث ضمن الجولة السادسة عشر من الدوري الإنجليزي 2019-20 ، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

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موعد مباراة ليفربول ضد بورنموث والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة بورنموث - ليفربول دين كورت السبت 7 ديسمبر 2019،

10 ربيع الآخر 1441،

17:00 مصر، 18:00 السعودية كريس كافاناج beIN SPORTS HD 2

الغيابات والتشكيل المتوقع ليفربول

يستمر غياب الثنائي ناثانيل كلاين وفابينيو عن مباراة ليفربول و بورنموث ، ومن المتوقع أيضاً غياب جويل ماتيب على الرغم من عودته فعلياً من الإصابة، ولكنه مازال في طور التجهيز للعودة مرة آخرى للمباريات.

💫 المُذهل @MoSalah 💫



لنتذكر سويًا هذه الثلاثية الرائعة من الملك المصري في أخر زيارة للريدز إلى ملعب بورنموث بالموسم الماضي! ⚽️ pic.twitter.com/ZE9iDa4u30 — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) December 6, 2019

يدخل يورجن كلوب المدير الفني للريدز بنفس طريقته المعتادة، معتمداً على أليسون بيكر في حراسة المرمى، وامامه كلٌا من فيرجيل فان دايك وديان لوفرين، بينما سيقود هجوم الفريق كلٌا من ساديو ماني ومحمد صلاح بجانب روبيرتو فيرمينو.

التشكيل | 4-3-3

أليسون بيكر

أندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - ديان لوفرين - ترينت أليكساندر آرنولد

أوكسليد تشامبرلين - جوردان هندرسون - جيورجينيو فينالدوم

ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح

الغيابات والتشكيل المتوقع لبورنموث

يعاني بورنموث من غياب تشارلي دانيلز وجوشوا كينج، بينما لن يفتقد الفريق لخدمات أي لاعب أخر.

من المتوقع أن يبدأ المدرب إيدي هويي مباراته ضد ليفربول بنفس طريقته المُعتادة وبأسلوب (4-4-2) التي يعتمد عليها دائماً، ومن المتوقع أن يبدأ بآرون رامزديل في حراسة المرمى، وأمامه كلٌا من ناثان أكي وكريس ميفام كقلبي دفاع، بينما سيكون الاعتماد على كالوم ويلسون ودومينيك سولانكي في الهجوم.

التشكيل | 4-4-2