موعد مباراة ليفربول القادمة ضد برايتون في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

يحل ليفربول ضيفًا ثقيلاً على برايتون في استاد أميكس في الجولة 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2019-2020.

ضمن الريدز الفوز باللقب هذا الموسم بعد غياب استمر 30 عامًا، وهي المرة الأولى للفريق منذ دخول الاحتراف إنجلترا، وقد فاز زملاء محمد صلاح في مباراتهم الأخيرة على أستون فيلا ليصبح رصيدهم 89 نقطة، بفارق 23 نقطة كاملة عن مانشستر سيتي الوصيف، والذي خسر في مباراته الأخيرة من ساوثامبتون.

برايتون قريب من مناطق الهبوط لكنه في وضعٍ آمن إلى حدٍ ما، حيث يحتل المركز الخامس عشر برصيد 36 نقطة، بفارق 9 نقاط عن الفيلا صاحب المركز الثامن عشر، وسيحتاج للخروج بنتيجة إيجابية من أبناء كلوب لمواصلة الابتعاد.

وفي هذا التقرير سنتعرف على موعد مباراة ليفربول ضد برايتون ، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

موعد مباراة ليفربول ضد برايتون هو يوم الأربعاء 8 يوليو 2020 الموافق 17 ذو القعدة 1441 هجريًا، وستقام على استاد أميكس.

وستنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

تمتلك قنوات بي إن سبورت الحقوق الحصرية لنقل الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط، وستقوم بإذاعة مباراة ليفربول ضد برايتون ، وذلك على القناة الأولى beIN SPORTS HD 1.

إذا لم تكن مشترك في المجموعة القطرية فيمكنك متابعة المباراة كتابيًا ولحظة بلحظة عن طريق النسخة العربية من جول، والتي ستبدأ قبل مجريات اللقاء بحوالي نصف ساعة.

يغيب عن ليفربول في مباراة الجولة 34 من الدوري الإنجليزي جويل ماتيب وديان لوفرين بداعي الإصابة، ولن يغيب أي لاعب آخر عن الفريق.

سيبدأ يورجن كلوب بتشكيله المعتاد، حيث أليسون في حراسة المرمى، روبرتسون وفان دايك وجوميز وأرنولد في الدفاع، هندرسون وفابينيو وفينالدوم في الوسط، والثلاثي الهجومي الذهبي صلاح ماني وفيرمينو.

التشكيل | 4-3-3

أليسون

أندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جو جوميز - ترينت أليكساندر أرنولد

جوردان هندرسون - فابينيو - جورجينيو فينالدوم

ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح

يغيب عن برايتون في مباراة ليفربول الثنائي ألزاتي وإزكيردو بداعي الإصابة.

