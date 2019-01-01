موعد مباراة ليفربول ضد آرسنال، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة ليفربول القادمة ضد آرسنال في الدور ثمن النهائي من كأس رابطة الأندية الإنجليزية 2019-20، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

عمر خليل

يفتح ملعب الأنفيلد أبوابه لاستضافة مباراة من العيار الثقيل، عندما يستقبل ليفربول نظيره آرسنال في المباراة المقرر لها يوم 30 أكتوبر 2019 ميلاديًا، الموافق 2 من ربيع الأول 1441 هجريًا، في المباراة المُقامة ضمن الدور ثمن النهائي من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية "كأس كاراباو".

ويعيش ليفربول أفضل أيامه في هذه الفترة، بعدما حقق انتصارًا غاليًا على توتنهام في الدوري الإنجليزي ليواصل تصدره جدول ترتيب البطولة برصيد 28 نقطة وبفارق 6 نقاط عن أقرب الملاحقين، مانشستر سيتي، وحققت كتيبة كلوب أرقامًا قياسية فريدة من نوعها بهذا الانتصار، أهمها استمرار الليفر بلا هزيمة في 12 مباراة متتالية في الأنفيلد.

في الوقت نفسه فإن آرسنال لا يعيش أفضل أيامه بعد الهزيمة من شيفيلد يونايتد ثم التعادل مخيب الآمال مع كريستال بالاس بهدفين لكل فريق، وتراجع ترتيبه بعدما كان قريبًا من المركز الثاني، إلى جانب مشكلة جرانيت تشاكا القائد الذي سب جماهير فريقه التي هاجمته، لتكون غرفة خلع ملابس المدرب أوناي إيمري غير هادئة على الإطلاق.

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في هذا الموضوع سنتعرف على موعد مباراة ليفربول وآرسنال والقنوات الناقلة والتشكيلة المتوقع..

موعد مباراة ليفربول ضد آرسنال والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة ليفربول - آرسنال الأنفيلد الأربعاء 30 أكتوبر 2019،

2 ربيع الأول 1441،

22:05 مصر، 23:05 السعودية أندريه مارينر beIN SPORTS HD 2

الغيابات والتشكيل المتوقع لليفربول

لا يوجد غياب بارز في ليفربول سوى جويل ماتيب الذي سيبتعد عن الملاعب لمدة ستة أسابيع، مع عدم معرفة إذا ما كان النجم المصري محمد صلاح جاهزًا أم لا على إثر الإصابة التي تعرض لها في مباراة توتنهام الأخيرة، لكن الأقرب أنه لن يشارك في المباراة وكذلك فان دايك.

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سيبدأ كلوب بطريقته المعتادة 4/3/3 ولكن مع إضفاء بعض التعديلات والدفع بالشباب، سيقف أدريان في المرمى بدلًا من أليسون، وسيشارك جو جوميز مع لوفرين في قلب الدفاع وأندي روبيرتسون وألكسندر أرنولد على الطرفين، وأمامهم تشامبرلين ونابي كيتا وآدم لالانا وأمامهم أوريجي وساديو ماني وروبيرتو فيرمينيو.

التشكيل | 4-3-3

أدريان

أندي روبيرتسون - ديان لوفرين - جو جوميز - ألكسندر أرنولد

تشامبرلين - نابي كيتا - آدم لالانا

ديفوك أوريجي - روبيرتو فيرمينيو - ساديو ماني

الغيابات والتشكيل المتوقع لآرسنال

لن يفتقد آرسنال أيًا من نجومه وسيشارك بكتيبته الكاملة في المباراة، مع احتمالية منح الفرصة للبدلاء لقلة أهمية البطولة بالنسبة لإدارة الجانرز ومدربها أوناي إيمري.

وسيدخل آرسنال بتشكيل مكون من بيرند لينو في حراسة المرمى، هيكتور بيليرين وسوكراتيس ودافيد لويز وكولاسيناك في خط الدفاع، ثم ماتيو الجندوزي ولوكاس توريرا في منتصف الملعب وأمامها سيبايوس وبيبي وأوباميانج ولاكازيت.

التشكيل | 4-2-3-1