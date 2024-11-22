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Leganés vs Real Madrid EVO MéxicoGetty / GOAL
الدوري الإسباني – لا ليجا
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جدول مباريات ريال مدريد في الدوري الإسباني
أحمد مجدي

موعد مباراة ليجانيس وريال مدريد في الدوري الإسباني 2024-2025 والقنوات الناقلة

الدوري الإسباني – لا ليجاليجانيس v ريال مدريدليجانيسريال مدريد

تعرف على موعد مباراة ليجانيس وريال مدريد في الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإسباني 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يواجه ريال مدريد نظيره ليجانيس ضمن مباريات الجولة 14 من الدوري الإسباني على ملعب بوتاركي في واحدة من مباريات الفريق الملكي خارج أرضه.

ريال مدريد يطمح لفوز يضغط على برشلونة الذي تنتظره مواجهة صعبة هذا الأسبوع أمام سيلتا فيجو في ملعب بالايدوس.

وفي التقرير التالي سنتعرف معًا على موعد مباراة ليجانيس وريال مدريد في الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإسباني 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

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ما موعد مباراة ليجانيس وريال مدريد في الدوري الإسباني 2024-2025 ؟

موعد مباراة ليجانيس وريال مدريد في الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإسباني 2024-2025 هو يوم الأحد 24 نوفمبر 2024، على ملعب بوتاركي.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، الثامنة والنصف مساء بتوقيت السعودية..

المباراة التالية

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ليجانيس وريال مدريد في الدوري الإسباني 2024-2025 ؟

تذاع مباريات الدوري الإسباني عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة ليجانيس وريال مدريد عبر قناة beIN Sports HD 3.

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المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعبالمعلق
ليجاميس - ريال مدريدالأحد 24 نوفمبر 2024،
19:30 مصر ، 20:30 السعودية		beIN Sports HD 3بالايدوسحفيظ دراجي

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام ليجانيس في الدوري الإسباني 2024-2025

3الخطة4-3-3
حراسة المرمىتيبو كورتوا
خط الدفاعفيرلان ميندي - أنطونيو روديجر - راؤول أسينسيو - لوكاس فاسكيز
خط الوسطفيديريكو فالفيردي - لوكا مودريتش - جود بيلينجهام
خط الهجومفينيسيوس جونيور - براهيم دياز - كيليان مبابي
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