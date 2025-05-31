لوس أنجلوس إف سي v سي إف أميركا

تعرف على موعد مباراة لوس أنجلوس إف سي وكلوب أمريكا المؤهلة إلى كأس العالم للأندية 2025 والقنوات الناقلة..

مباراة هامة للغاية ستكمل المقعد الناقص لبطولة كأس العالم للأندية 2025 ستجمع بين لوس أنجلوس إف سي الأمريكي وكلوب أمريكا المكسيكي.

الفائز بهذه المباراة سيكون إلى جوار كل من تشيلسي الإنجليزي وفلامنجو البرازيلي والترجي التونسي في كأس العالم للأندية.

في السطور التالية يستعرض لكم موقع "جول" كل ما تريدون معرفته عن مباراة لوس أنجلوس إف سي الأمريكي وكلوب أمريكا المكسيكي المؤهلة لكأس العالم للأندية 2025 والقنوات الناقلة.

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ما هو موعد مباراة لوس أنجلوس إف سي الأمريكي وكلوب أمريكا المكسيكي المؤهلة لكأس العالم للأندية 2025؟

موعد مباراة لوس أنجلوس إف سي الأمريكي وكلوب أمريكا المكسيكي المؤهلة لكأس العالم للأندية 2025 هو يوم الأحد 1 يونيو 2025 على ملعب بي إم أو معقل لوس أنجلوس إف سي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثانية والنصف صباحًا بعد منتصف الليل بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة لوس أنجلوس إف سي الأمريكي وكلوب أمريكا المكسيكي المؤهلة لكأس العالم للأندية 2025 ؟

لن يتم نقل هذه المباراة عبر أي قناة داخل الشرق الأوسط، لكن سيتم نقل كل المباريات عبر شبكة DAZN..