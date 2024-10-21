تعرف على موعد مباراة لايبزيج وليفربول في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يحل ليفربول، ضيفًا ثقيلًا على لايبزيج، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا 2024-2025، والتي تجمع بينهما على ملعب ريد بول أرينا.

ليفربول يدخل المباراة منتشيًا بالنتائج الجيدة التي يحققها في الفترة الأخيرة، وبعد انتصاره في المباراتين الأخيريتين وتصدر الترتيب، سيحاول مواصلة انتصاراته للاقتراب خطوة جديدة نحو حجز بطاقة التأهل.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة لايبزيج وليفربول في دوري أبطال أوروبا 2024-2025 والقنوات الناقلة

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ما موعد مباراة لايبزيج وليفربول في دوري أبطال أوروبا 2024-2025 ؟

موعد مباراة لايبزيج وليفربول في الجولة الثالثة دوري أبطال أوروبا 2024-2025 هو يوم الأربعاء 23 أكتوبر 2024، على ملعب ريد بول أرينا.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة لايبزيج وليفربول في دوري أبطال أوروبا 2024-2025 ؟

تذاع مباريات دوري أبطال أوروبا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة لايبزيج وليفربول عبر قناة beIN Sports 2.

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب المعلق لايبزيج - ليفربول الأربعاء 23 أكتوبر 2024،

22:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 2 ريد بول أرينا عامر الخوذيري

تشكيل ليفربول المتوقع أمام لايبزيج في دوري أبطال أوروبا 2024-2025: