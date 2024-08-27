تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
Kirian Rodriguez Las Palmas Kylian Mbappe Real Madrid(C)Getty Images
الدوري الإسباني – لا ليجا
team-logo
Estadio de Gran Canaria
team-logo
جدول مباريات الدوري الإسباني 2024-2025
أحمد مجدي

موعد مباراة لاس بالماس وريال مدريد في الدوري الإسباني 2024-2025 والقنوات الناقلة

الدوري الإسباني – لا ليجالاس بالماس v ريال مدريدلاس بالماسريال مدريد

تعرف على موعد مباراة لاس بالماس وريال مدريد في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يحل ريال مدريد، ضيفًا على لاس بالماس، في ملعب جران كناريا ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني لموسم 2024-2025.

يدخل ريال مدريد، المباراة وعينه على تفادي أي تعثر واستمرار حملته في الحفاظ على لقبه بالدوري، بكل قوة بقيادة التدعيمات الجديدة وعلى رأسها النجم كيليان مبابي.

وفي التقرير التالي سنتعرف معًا على موعد مباراة ريال مدريد ضد لاس بالماس في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ما موعد مباراة لاس بالماس وريال مدريد في الدوري الإسباني 2024-2025 ؟

موعد مباراة لاس بالماس وريال مدريد في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني 2024-2025 هو يوم الخميس 29 أغسطس 2024، على ملعب جران كناريا.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

المباراة التالية

ما هي القنوات الناقلة لمباراة لاس بالماس وريال مدريد في الدوري الإسباني 2024-2025 ؟

تذاع مباريات الدوري الإسباني عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة لاس بالماس وريال مدريد عبر قناة beIN Sports 1.

هواة البث المباشر يمكنهم فعل ذلك عبر تطبيق TOD.

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

شاهد البث المباشر في أي مكان بالعالم باستخدام Nord VPN
اشترك الآن
المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعبالمشاهدة عبر الإنترنتالمعلق
لاس بالماس - ريال مدريدالخميس 29 أغسطس 2024،
22:30 مصر والسعودية		beIN Sports HD 1جران كنارياTODعلي محمد علي

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام لاس بالماس في الدوري الإسباني 2024-2025

التشكيل| 4-3-3
حراسة المرمىتيبو كورتوا
خط الدفاعفران جارسيا - أنطونيو روديجر - إيدير ميليتاو - داني كارباخال
خط الوسطفيدريكو فالفيردي - لوكا مودريتش - أوريليان تشواميني
خط الهجومفينيسيوس جونيور - كيليان مبابي - رودريجو
إعلان