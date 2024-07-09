تعرف على موعد مباراة كولومبيا وأوروجواي في نصف نهائي كوبا أمريكا 2024، والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

مباراة نارية في كوبا أمريكا 2024 ستجمع بين كل من كولومبيا وأوروجواي، اثنين من أفضل المنتخبات في البطولة على الإطلاق.

كلا المنتخبين تصدر مجموعته، وفي الدور الثاني تخطت كولومبيا عقبة بنما، بينما انهت أوروجواي أحلام البرازيل ووصلتا إلى نصف النهائي.

وفي التقرير التالي من موقع جول سنتعرف معًا على موعد مباراة كولومبيا وأوروجواي في نصف نهائي كوبا أمريكا 2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

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ما موعد مباراة كولومبيا وأوروجواي في ربع نهائي كوبا أمريكا 2024؟

موعد مباراة كولومبيا وأوروجواي في نصف نهائي كوبا أمريكا 2024، هو يوم الخميس 11 يوليو 2024 على ملعب بانك أوف أمريكا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 03:00 بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة كولومبيا وأوروجواي في ربع نهائي كوبا أمريكا 2024 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

اعتادت شبكة بي إن سبورتس امتلاك حقوق كوبا أمريكا في السنوات الأخيرة، لكن بالنسبة لكوبا أمريكا 2024 فهي غير منقولة عربيًا

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المباراة الموعد الملعب كولومبيا - أوروجواي الخميس 11 يوليو 2024،

03:00 مصر والسعودية بانك أوف أمريكا

تشكيل أوروجواي المتوقع أمام كولومبيا في كوبا أمريكا 2024

من المتوقع أن يدخل المدرب مارسيلو بييلسا المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل|4-2-4 حراسة المرمى سيرجيو روشيت خط الدفاع ماتياس فينيا - ماتياس أوليفيرا - خوسيه ماريا خيمينيز - جييرمو فاريا خط الوسط مانويل أوجارتي - فيديريكو فالفيردي خط الهجوم ماكسيميليانو أراوخو - نيكولاس دي لا كروز - فاكوندو بيليستري - داروين نونييز

تشكيل كولومبيا المتوقع أمام أوروجواي في كوبا أمريكا 2024

من المتوقع أن يدخل المدرب نيستور لوبيز المباراة بالتشكيل التالي:-