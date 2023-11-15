موعد مباراة كولومبيا والبرازيل في تصفيات كأس العالم 2026 أمريكا الجنوبية والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة كولومبيا والبرازيل في الجولة الخامسة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

تخوض منتخبات أمريكا الجنوبية التصفيات المؤهلة لكأس العالم القادم، مونديال 2026، والتي تُعد من أقوى وأصعب التصفيات على الرغم من تأهل 6 منتخبات من أصل 10 منتخبات تتنافس على الصعود.

وفي إطار هذه التصفيات المثيرة دائمًا، يستضيف ملعب متروبوليتانو روبيرتو ميلينديز في مدينة بارانكويلا الكولومبية، مباراة كولومبيا والبرازيل، والتي تقام لحساب الجولة الخامسة.

ويدخل منتخب البرازيل المواجهة وعينه على تعويض ما فاته في آخر جولتين، بعدما جمع خلالهما نقطة واحدة فقط، ليرفع رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثالث بجدول الترتيب.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

أما منتخب كولومبيا، الذي لم يخسر بعد في التصفيات، إلى جانب منتخب الأرجنتين، فيحتل المركز الخامس برصيد ست نقاط، من فوز و3 تعادلات.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة كولومبيا والبرازيل في الجولة الخامسة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

ما هو موعد مباراة كولومبيا والبرازيل في تصفيات كأس العالم 2026 أمريكا الجنوبية؟

موعد مباراة كولومبيا والبرازيل في الجولة الخامسة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 هو يوم الجمعة 17 نوفمبر 2023 على ملعب متروبوليتانو روبيرتو ميلينديز في مدينة بارانكويلا الكولومبية.

ومن المنتظر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة الثانية فجرًا بتوقيت مصر، الثالثة فجرًا بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة ل مباراة كولومبيا والبررازيل في تصفيات كأس العالم 2026 أمريكا الجنوبية؟

حصلت قنوات SSC على حق بث التصفيات، ونقل مباريات الثلاث منتخبات الأقوى في القارة وهم الأرجنتين والإكوادور والبرازيل، لذا فيمكن متابعة مباراة كولومبيا والبرازيل عبر قنوات SSC Sports.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب كولومبيا - البرازيل الجمعو 17 نوفمبر 2023،

02:00 مصر، 03:00 السعودية SSC Sports HD متروبوليتانو روبيرتو ميلينديز

التشكيل المتوقع للبرازيل:

التشكيل: 4-2-3-1

أليسون

فاندرسون - جابرييل - ماركينيوس - دانيلو

كاسيميرو - برونو جيمارايش

فينيسيوس جونيور - رافاييل فيجا - رافينيا

رودريجو