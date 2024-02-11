موعد مباراة كوبنهاجن ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا 2023-24 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة كوبنهاجن ومانشستر سيتي في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2023-2024، والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للفريقين...

يحل مانشستر سيتي، ضيفًا ثقيلًا على حساب كوبنهاجن الدنماركي، ضمن ذهاب مباريات دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، على ملعب باركن.

وتأهل مانشستر سيتي، إلى دور الـ 16 بعد تصدره المجموعة السابعة بالعلامة الكاملة، وسيعمل على مواصلة الانتصارات للاقتراب من تحقيق اللقب للمرة الثانية على التوالي.

ويدخل مانشستر سيتي، المباراة بمعنويات مرتفعة بعد سلسلة من النتائج الجيدة في الدوري المحلي، وسيأمل مواصلة طريقه نحو البطولات لإسعاد الجماهير.

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وفي السطور التالية، يقدم "GOAL.com" كل ما تريد معرفته عن مباراة كوبنهاجن ومانشستر سيتي في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2023-2024...

ما موعد مباراة كوبنهاجن ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

موعد مباراة كوبنهاجن ومانشستر سيتي في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2023-2024 هو الثلاثاء الموافق 13 فبراير 2024 على ملعب باركن.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة كوبنهاجن ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

تملك شبكة "beIN Sports" القطرية حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا 2023-2024 حصريًا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبالتأكيد ستذيع مباراة كوبنهاجن ومانشستر سيتي عبر إحدى قنواتها.

هواة البث المباشر يمكنهم الاستمتاع بالمباراة عبر تطبيق TOD.

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب كوبنهاجن - مانشستر سيتي الثلاثاء 13 فبراير 2024،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN SPORTS HD 2 باركن

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمواجهة كوبنهاجن في دوري أبطال أوروبا 2023-2024

من المتوقع أن يدخل المدرب بيب جوارديولا المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-3