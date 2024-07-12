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Jonathan David Canada Darwin Nunez Uruguay(C)Getty Images
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أحمد مجدي

موعد مباراة كندا وأوروجواي في تحديد المركزين الثالث والرابع بـ كوبا أمريكا 2024 والقنوات الناقلة

كوبا أميركاكندا v أوروجوايكنداأوروجواي

تعرف على موعد مباراة كندا وأوروجواي في تحديد المركزين الثالث والرابع بـ كوبا أمريكا 2024 والقنوات الناقلة، والتشكيل المتوقع...

مباراة قوية في كوبا أمريكا 2024 ستجمع بين كل من كندا وأوروجواي، اثنين من أفضل المنتخبات في البطولة على الإطلاق وذلك لتحديد المركزين الثالث والرابع في المسابقة.

خرجت كندا على يد الأرجنتين حاملة اللقب في نصف النهائي، بينما تكفلت كولومبيا بإسقاط أوروجواي صاحبة العروض الرائعة مع المدرب مارسيلو بييلسا.

وفي التقرير التالي من موقع جول سنتعرف معًا على موعد تعرف على موعد مباراة كندا وأوروجواي في تحديد المركزين الثالث والرابع بـ كوبا أمريكا 2024 والقنوات الناقلة، والتشكيل المتوقع...

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ما موعد مباراة كندا وأوروجواي في تحديد المركزين الثالث والرابع بـ كوبا أمريكا 2024؟

موعد مباراة كندا وأوروجواي في تحديد المركزين الثالث والرابع بـ كوبا أمريكا 2024، هو يوم الأحد 14 يوليو 2024 على ملعب بانك أوف أمريكا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 03:00 بتوقيت مصر والسعودية.

المباراة التالية

ما القنوات الناقلة لمباراة كندا وأوروجواي في تحديد المركزين الثالث والرابع بـ كوبا أمريكا 2024 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

اعتادت شبكة بي إن سبورتس امتلاك حقوق كوبا أمريكا في السنوات الأخيرة، لكن بالنسبة لكوبا أمريكا 2024 فهي غير منقولة عربيًا

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المباراةالموعدالملعب
كندا - أوروجوايالأحد 14 يوليو 2024،
03:00 مصر والسعودية		بانك أوف أمريكا

تشكيل أوروجواي المتوقع أمام كندا في كوبا أمريكا 2024

من المتوقع أن يدخل المدرب مارسيلو بييلسا المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل|4-2-4
حراسة المرمىسيرجيو روشيت
خط الدفاعماتياس فينيا - ماتياس أوليفيرا - خوسيه ماريا خيمينيز - ناهيتان نانديز
خط الوسطمانويل أوجارتي - فيديريكو فالفيردي
خط الهجومماكسيميليانو أراوخو - نيكولاس دي لا كروز - فاكوندو بيليستري - داروين نونييز

تشكيل كندا المتوقع أمام أوروجواي في كوبا أمريكا 2024

من المتوقع أن يدخل المدرب جيسي مارش المباراة بالتشكيل التالي:-
التشكيل|4-4-2
حراسة المرمىماكسيم كريبو
خط الدفاع

ألفونسو ديفيز - مويس بومبيتو - كمال ميلر - أليستاير جونستون

خط الوسطريتشي لاريا - جوناثان أوسوريو - ستيقن إيوستاكيو - جاكوب شافلبيرج
خط الهجوم

كايل لارين - جوناثان ديفيد

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