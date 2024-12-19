تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
Daichi Kamada Crystal Palace Declan Rice Arsenal(C)Getty Images
الدوري الإنجليزي الممتاز
team-logo
سيلهَرست بارك
team-logo
جدول مباريات الدوري الإنجليزي 2024-2025، القنوات الناقلة والترتيب
أحمد مجدي

موعد مباراة كريستال بالاس وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2024-2025 والقنوات الناقلة

الدوري الإنجليزي الممتازكريستال بالاس v آرسنالكريستال بالاسآرسنال

تعرف على موعد مباراة كريستال بالاس وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

مباراة هامة في الدوري الإنجليزي تجمع كلًا من كريستال بالاس وآرسنال وسط رغبات متباينة بين الطرفين..

آرسنال يريد الفوز ولا شيء آخر من أجل مواصلة مزاحمة كل من ليفربول وتشيلسي في المنافسة على اللقب، بينما يريد كريستال بالاس التحسين لمركزه وهو الذي يحتل الموقع الخامس عشر في لائحة الترتيب.

وفي التقرير التالي سنتعرف معًا على موعد مباراة أستون فيلا ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ما موعد مباراة كريستال بالاس وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2024-2025؟

موعد مباراة كريستال بالاس وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2024-2025، هو السبت 21 ديسمبر 2024، على ملعب سيلهرست بارك.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت مصر، الثامنة والنصف بتوقيت السعودية.

المباراة التالية

ما القنوات الناقلة لمباراة كريستال بالاس وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2024-2025؟

تذاع مباريات الدوري الإنجليزي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة كريستال بالاس وآرسنال في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN Sports HD 4.

ويمكن متابعة البث المباشر عن طريق تطبيق TOD TV.

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

شاهد البث المباشر في أي مكان بالعالم باستخدام Nord VPN
اشترك الآن
المباراةالموعدالقناة الناقلةالبث عبر الإنترنتالملعب
كريستال بالاس - آرسنالالسبت 21 ديسمبر 2024
19:30 مصر، 20:30 السعودية		beIN Sports HD 4TOD TVسيلهرست بارك

تشكيل آرسنال المتوقع أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي 2024-2025

التشكيل| 4-2-4
حراسة المرمىدافيد رايا
خط الدفاعليويس سكيلي - ويليام ساليبا - جابرييل ماجالايش - يوريان تيمبر
خط الوسطديكلان رايس - مارتين أوديجارد
خط الهجومجابرييل مارتينيلي - كاي هافيرتس - بوكايو ساكا - جابرييل جيسوس
إعلان