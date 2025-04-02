موعد مباراة لوس أنجلوس إف سي وإنتر ميامي في كأس أبطال الكونكاكاف 2025 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة لوس أنجلوس إف سي وإنتر ميامي في ربع نهائي كأس أبطال الكونكاكاف 2025 والقنوات الناقلة..

يستعد ليونيل ميسي وفريقه إنتر ميامي لمباراة رسمية جديدة حينما يحلون ضيوفًا على لوس أنجلوس إف سي ضمن مباريات ربع نهائي كأس أبطال الكونكاكاف 2025.

ويتطلع إنتر ميامي لتقديم موسم رائع بعد الفوز الموسم الماضي بدرع المشجعين، تحت قيادة المتألق ليونيل ميسي المتوهج برفقة زملائه السابقين في البلوجرانا، جوردي ألبا ولويس سواريز وسيرجيو بوسكيتس.

في السطور التالية يستعرض لكم موقع "جول" كل ما تريدون معرفته عن مباراة لوس أنجلوس إف سي وإنتر ميامي ضمن مباريات كأس أبطال الكونكاكاف 2025 والقنوات الناقلة.

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ما هو موعد مباراة لوس أنجلوس إف سي وإنتر ميامي في كأس أبطال الكونكاكاف 2025؟

موعد مباراة لوس أنجلوس إف سي وإنتر ميامي في ربع نهائي كأس أبطال الكونكاكاف 2025 هو يوم الخميس 3 أبريل 2025 على ملعب بانك أوف كاليفورنيا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الخامسة والنصف صباحًا بتوقيت مصر، السادسة والنصف بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة لوس أنجلوس إف سي وإنتر ميامي في كأس أبطال الكونكاكاف 2025 ؟

يتم نقل مباريات كأس أبطال الكونكاكاف 2025 عبر القناة الرسمية لاتحاد الكونكاكاف عبر "يوتيوب"..

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب لوس أنجلوس إف سي - إنتر ميامي الخميس 3 أبريل 2025

05:30 مصر، 06:30 السعودية يوتيوب بانك أوف كاليفورنيا

تشكيل إنتر ميامي المتوقع ضد لوس أنجلوس إف سي في ربع نهائي كأس أبطال الكونكاكاف 2025

من المتوقع أن يدخل المدرب الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو المباراة بالتشكيل التالي:-