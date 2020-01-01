موعد كأس السوبر الأوروبي 2020، القنوات الناقلة والملعب

تعرف على موعد مباراة بايرن ميونخ وإشبيلية في كأس السوبر الأوروبي 2020، وما هي القنوات الناقلة للمباراة والملعب وهل تلعب المباراة بدون جمهور؟

سيواجه بايرن ميونخ الفائز بدوري أبطال أوروبا إشبيلية بطل الدوري الأوروبي في نسخة هذا العام من كأس السوبر الأوروبي، المباراة السنوية التي ينظمها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

يقدم لك جول كل ما تحتاج لمعرفته حول كأس السوبر الأوروبي 2020، موعد مباراة بايرن ميونخ وإشبيلية والقنوات الناقلة وكيفية مشاهدتها مباشرة والمزيد.

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ما هو كأس السوبر الأوروبي؟

كأس السوبر الأوروبي هي مباراة كرة قدم سنوية يتنافس عليها أبطال بطولتي الأندية الرئيسيتين في القارة دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

تقليدياً تنظم المباراة كاحتفال بموسم الأندية الأوروبية الجديد.

عادة ما تقام في أغسطس قبل عودة الأندية في سبتمبر، ولكن تم تأجيل النهائي هذا العام بسبب التأخير والتعقيدات المحيطة بتفشي فيروس كورونا.

ابتكر الصحفي الرياضي الهولندي أنطون ويتكامب هذا المفهوم في عام 1971 وشهد عددًا من التغييرات منذ بدايته.

في البداية، تضمنت المسابقة مباراتين - الذهاب والإياب - لكنها أصبحت مباراة واحدة حاسمة منذ عام 1998، حيث تقام المباريات في ملاعب محايدة.

ما هو موعد كأس السوبر الأوروبي 2020؟

المباراة بايرن ميونخ - إشبيلية التاريخ الخميس 24 سبتمبر 2020 الموعد 9 مساءً بتوقيت القاهرة

ستقام نسخة 2020 من كأس السوبر الأوروبي يوم الخميس 24 سبتمبر 2020.

سيبدأ في الساعة 10 مساءً بالتوقيت المحلي، مما يعني الساعة 9 مساءً بتوقيت مصر والعاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

أين تقام بطولة كأس السوبر الأوروبي 2020؟

هذا العام، ستستضيف المباراة في بوشكاس أرينا في بودابست، المجر، والتي تتسع لـ 67215 مشجع. ستكون هذه هي المرة الأولى التي يستضيف فيها الملعب كأس السوبر.

كان من المقرر أن تقام كأس السوبر الأوروبي في البداية في ملعب دراجاو في بورتو، البرتغال، في 12 أغسطس2020.

لكن في أعقاب تفشي جائحة فيروس كورونا الذي تسبب في تأجيل نهائيات الموسم السابق للأندية، قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم منح البرتغال نهائي دوري أبطال أوروبا الذي أعيد جدولته، وتأجيل كأس السوبر ونقله إلى بودابست.

ما هي القنوات الناقلة لكأس السوبر الأوروبي 2020؟

في الشرق الأوسط يمكن مشاهدة كأس السوبر مباشرة على التلفاز من خلال مجموعة قنوات بي إن سبورت.

إذا لم تكن مشترك في الباقة الرياضية للمجموعة القطرية، يمكنك متابعة مباراة بايرن ميونخ وإشبيلية في كأس السوبر الأوروبي 2020 عن طريق خدمة البث المباشر التي تقدمها النسخة العربية من موقع جول.

المباراة القناة الناقلة المتابعة عبر الإنترنت بايرن ميونخ - إشبيلية beIN SPORTS HD 1 اضغط هنا قبل المباراة بنصف ساعة

هل يلعب كأس السوبر الأوروبي 2020 بدون جمهور؟

أغلقت بوابة تطبيق التذاكر الخاصة بالبطولة في 9 سبتمبر 2020.

قدم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم 3000 تذكرة لمشجعي كل فريق، مع سعة مخفضة بنسبة 30 في المائة في الملعب.

ستكون كأس السوبر الأوروبي بداية لرؤية المشجعين يعودون إلى الملاعب وسط تفشي فيروس كورونا.

سيتم تطبيق احتياطات السلامة بين رواد الاستاد طوال المباراة، ويلزم حاملو التذاكر من الخارج بتقديم دليل على إجراء اختبار Covid-19 سلبي في غضون ثلاثة أيام من الدخول، ويجب أن يغادروا البلاد في غضون 72 ساعة بعد دخولهم.

بالإضافة إلى ذلك، الأقنعة مطلوبة في جميع الأوقات كما هو الحال مع مسافة 1.5 متر من الحاضرين الآخرين.

من فاز بكأس السوبر الأوروبي الموسم الماضي؟

ليفربول هو حامل كأس السوبر الأوروبي الحالي بعد فوزه على غريمه تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز في نهائي الموسم الماضي بركلات الترجيح.

انتهى الوقت الأصلي بنتيجة 2-2، مع فوز الريدز على غرب لندن 5-4 بركلات الترجيح.

عجز ليفربول عن الدفاع عن لقبه بعد إقصائه من دوري أبطال أوروبا 2019-20 على يد أتليتكو مدريد خلال دور الـ16.