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التصفيات المؤهلة لكأس العالم - آسيا
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جدول مباريات وترتيب مجموعة منتخب قطر في تصفيات كأس العالم 2026
أحمد مجدي

موعد مباراة قطر وقيرغيزستان في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

التصفيات المؤهلة لكأس العالم - آسياقطرقطر v قيرغيزستانقيرغيزستان

تعرف على موعد مباراة قطر وقيرغيزستان في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يستضيف منتخب قطر، نظيره وقيرغيزستان ضمن إطار مباريات الجولة الثالثة، من المرحلة النهائية لتصفيات كأس العالم 2026، عن قارة آسيا.

ويحتل العنابي المركز الخامس في المجموعة الأولى برصيد نقطة واحدة جمعها من تعادل وهزيمة ويطمح لتحقيق الانتصار الأول في المرحلة الختامية.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة قطر وقيرغيزستان في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 والقنوات الناقلة..

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ما موعد مباراة قطر وقيرغيزستان في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026؟

تقام مباراة قطر وقيرغيزستان في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 يوم الخميس 10 أكتوبر 2024 على ملعب الثمامة.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في السابعة بتوقيت قطر والسعودية، الثامنة بتوقيت الإمارات.

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ما القنوات الناقلة لمباراة قطر وقيرغيزستان في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026؟

تنقل مباراة قطر وقيرغيزستان في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 عبر قناة الكاس 5 وكذلك عبر قنوات بي إن سبورتس.

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المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعبالمعلق
قطر - قيرغيزستانالخميس 10 أكتوبر 2024
19:00 قطر والسعودية، 20:00 الإمارات		الكاس 5
beIN SPORTS HD 1		الثمامة

خالد الحدي
أحمد البلوشي

التشكيل المتوقع للمنتخب القطري أمام قيرغيزستان في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026

التشكيل|4-3-3
حراسة المرمىسعد الشيب
خط الدفاععبد الكريم حسن - طارق سلمان - بسام الراوي - محمد عياش
خط الوسطيوسف عبد الرزاق - عبد العزيز حاتم - أحمد فتحي
خط الهجومأكرم عفيف - المعز علي - إدميلسون جونيور
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