تعرف. على موعد مباراة قطر وأفغانستان في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

يخوض المنتخب القطري مباراة هامة ضد نظيره الأفغاني ضمن تصفيات كأس العالم 2026 وعينه على تحقيق الفوز وتجربة مزيد من اللاعبين الصغار.

ويدخل "العنابي" المباراة وقد ضمن صدارة مجموعته المكونة من الكويت والهند وأفغانستان، والتي حقق فيها رفاق أكرم عفيف العلامة الكاملة حتى الآن.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة أفغانستان وقطر في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 والقنوات الناقلة..

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ما موعد مباراة أفغانستان وقطر في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026؟

تقام مباراة أفغانستان وقطر في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 والقنوات الناقلة يوم الخميس 6 يونيو 2024 على ملعب "الأمير عبدالله بن جلوي".

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 19:00 بتوقيت مصر وقطر والسعودية، 20:00 بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة أفغانستان وقطر في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026؟

تنقل مباراة أفغانستان وقطر في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 عبر قناة الكاس 1.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب المعلق أفغانستان - قطر الخميس 6 يونيو 2024

19:00 مصر والسعودية، 20:0 الإمارات الكاس 1 الأمير عبدالله بن جلوي خالد الحدي

التشكيل المتوقع للمنتخب القطري أمام أفغانستان في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026

من المتوقع أن يدخل المدرب ماركيز لوبيز المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-3

سعد الشيب

همام الأمين - عبدالله يوسف - فارس سعيد - محمد عياش

الهاشمي الحسين - جاسم الشرشني - أحمد فتحي

يوسف عبد الرزاق - أحمد الراوي - تميم منصور