تعرف على موعد مباراة قطر والهند في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يستضيف منتخب قطر، نظيره الهند ضمن إطار مباريات الجولة السادسة، من المرحلة الثانية لتصفيات كأس العالم 2026، عن قارة آسيا.

وبالرغم من تعادل العنابي الأخير، أمام أفغانستان، إلا أن المنتخب القطري ضمن صدارة المجموعة، وسيدخل المباراة والتي تعد تحصيل حاصل، بهدف الاستعداد للاستحقاقات القادمة.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة قطر والهند في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 والقنوات الناقلة..

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ما موعد مباراة قطر والهند في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026؟

تقام مباراة قطر والهند في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 يوم الثلاثاء 11 يونيو 2024 على ملعب جاسم بن حمد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في السابعة إلا الربع بتوقيت قطر والسعودية، الثامنة إلا الربع بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة قطر والهند في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026؟

تنقل مباراة قطر والهند في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 عبر قناة الكاس 1.

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب المعلق قطر - الهند الثلاثاء 11 يونيو 2024،

18:45 قطر والسعودية، 19:45 الإمارات الكاس 1

beIN SPORTS HD جاسم بن حمد خالد الحدي

حسن العيدروس

التشكيل المتوقع للمنتخب القطري أمام الهند في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026: