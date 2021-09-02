موعد مباراة قطر والبرتغال في تصفيات كأس العالم أوروبا والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة منتخب قطر ضد منتخب البرتغال في تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة أوروبا، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يستضيف منتخب قطر في معسكره الإعدادي في سبتمبر 2021 المقام في المجر منتخب البرتغال، وذلك في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2022.

يشارك المنتخب القطري في تصفيات أوروبا المؤهلة لمونديال 2022، وتحديدًا مع منتخبات المجموعة الأولى المؤهلة للمونديال عن القارة العجوز، لكن دون احتساب النقاط أو تأثير على المجموعة، وذلك للإعداد للمعترك العالمي المنتظر العام القادم.

كانت أول مباريات قطر في تصفيات أوروبا للمونديال ضد لوكسمبورج وفاز بهدفٍ نظيف، ثم واجه منتخب آذربيجان وفاز عليه بهدفين لهدف، ثم خسر من صربيا برباعية دون رد.

شارك منتخب قطر كذلك في الكأس الذهبية للكونكاكاف في يوليو الماضي، ونجح في الوصول لنصف النهائي قبل أن يخرج من أمريكا بالخسارة بهدفٍ دون الرد.

جدول مباريات منتخب قطر في تصفيات كأس العالم 2022 أوروبا

وهنا نتعرف على موعد مباراة قطر والبرتغال في تصفيات كأس العالم 2022 أوروبا، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

متى مباراة منتخب قطر ضد البرتغال؟

موعد مباراة منتخب قطر ضد البرتغال هو يوم السبت 4 سبتمبر 2021، وستقام على ملعب ناجيردي بالمجر.

وستنطلق صافرة بداية المباراة الساعة 7:00 مساءً بتوقيت قطر، 6:00 بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة قطر والبرتغال؟

ستذاع مباراة قطر والبرتغال على مجموعة قنوات بي إن سبورتس، وستذاع على القناة الأولى beIN SPORTS HD 1.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب قطر - البرتغال السبت 4 سبتمبر 2021،

19:00 قطر، 18:00 مصر beIN SPORTS HD 1 ستاد ناجيردي

التشكيل المتوقع لمنتخب قطر

التشكيل | 5-3-2

سعد الشيب

عبد الكريم حسن - بوعلام خوخي - بسام الراوي - طارق سلمان - بيدرو

حسن الهيدوس - كريم بوضيف - أكرم عفيف

المعز علي - أحمد علاء

التشكيل المتوقع لمنتخب البرتغال

التشكيل | 3-5-2

باتريسيو

جيريرو - بيبي - روبين دياز - جواو كانسيلو

جواو بالينيا - برونو فيرنانديز - جواو موتينيو

رافا سيلفا - دييجو جوتا - بيرناردو سيلفا

