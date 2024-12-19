موعد مباراة قطر والإمارات في كأس الخليج العربي 26 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة قطر والإمارات في الجولة الأولى من كأس الخليج العربي 26 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يستقبل ستاد جابر مبارك الحمد الصباح، قمة من قمم الكرة العربية، والتي ستجمع بين قطر والإمارات، ضمن مواجهات الجولة الأولى من كأس الخليج العربي 26.

ويشارك المنتخب الإماراتي، مع نظيره القطري، بالمجموعة الأولى من المسابقة والتي تضم أيضًا منتخب عمان، بالإضافة إلى المنتخب الكويتي، منظم النسخة الحالية من المسابقة.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة قطر والإمارات، في الجولة الأولى من كأس الخليج العربي 26 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

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ما موعد مباراة قطر والإمارات في كأس الخليج العربي 26؟

موعد مباراة قطر والإمارات في كأس الخليج العربي 26 هو يوم السبت 21 ديسمبر 2024 على ملعب ستاد جابر مبارك الحمد الصباح.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية وقطر، الحادية عشر بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة قطر والإمارات في كأس الخليج العربي 26؟

تذاع مباراة قطر والإمارات في افتتاح كاس الخليج العربي 26 عبر قنوات الكاس القطرية، الكويت الرياضية، أبو ظبي الرياضية، وSSC.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب قطر - الإمارات السبت 21 ديسمبر 2024

22:00 السعودية، 23:00 الإمارات الكاس القطرية ستاد جابر مبارك الحمد الصباح الكويت الرياضية أبو ظبي الرياضية SSC

التشكيل المتوقع لمنتخب قطر أمام الإمارات في كأس الخليج العربي 2026

التشكيل| 3-4-3 حراسة المرمى مشعل برشم خط الدفاع محمد وعد - طارق سلمان - جاسم رجب خط الوسط أكرم عفيف - لوكاس مينديز - إبراهيم الحسن - بوعلام خوخي خط الهجوم المعز علي - أحمد فتحي - عبد الرحمن مصطفى

التشكيل المتوقع للإمارات أمام قطر في كأس الخليج العربي 2026