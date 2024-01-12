موعد مباراة قطر القادمة ضد طاجيكستان في كأس آسيا 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة قطر وطاجيكستان في الجولة الثانية من كأس آسيا 2023 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يستقبل ستاد البيت، مباراة هامة وقوية تجمع بين منتخب قطر، ومنتخب طاجيكستان، ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الأولى من كأس آسيا 2023.

ويلعب المنتخب القطري، في المجموعة الأولى من المسابقة رفقة كل من طاجيكستان، ولبنان، بالإضافة إلى المنتخب الصيني.

ونجح العنابي في الفوز في أولى مبارياته بثلاثية نظيفة على حساب نظيره اللبناني، وسيعمل على مواصلة الانتصارات، لتعزيز تصدره للمجموعة والاقتراب من حسم التأهل.

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وفي السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة قطر وطاجيكستان من دور مجموعات كأس آسيا 2023 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

جدول مباريات كأس آسيا 2023، المجموعات، الطريق للنهائي، سجل الفائزين

ما موعد مباراة قطر وطاجيكستان في كأس آسيا 2023؟

موعد مباراة منتخب قطر ومنتخب طاجيكستان في كأس آسيا 2023 هو الأربعاء 17 يناير 2024، على استاد البيت.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة الثانية والنصف عصرًا بتوقيت قطر والسعودية، الواحدة والنصف بتوقيت مصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة قطر وطاجيكستان في كأس آسيا 2023؟

مباريات كأس آسيا 2023 تذاع على شبكة قنوات "بي إن" القطرية، والتي تعد الناقل الحصري للبطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذا يمكنك متابعة مباراة منتخب قطر ضد منتخب طاجيكستان في مباراة افتتاح كأس آسيا 2023 على قنوات beIN Asian Cup التي تم تخصيصها لبث مباريات البطولة.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب قطر - طاجيكستان الأربعاء 17 يناير 2024،

14:30 السعودية، 15:30 الإمارات beIN Asian Cup

SSC (داخل السعودية) استاد البيت

تشكيل قطر المتوقع ضد طاجيكستان في كأس آسيا 2023:

التشكيل| 3-5-2

معتز برشم

بيدرو ميجيل – لوكاس مينديز – المهدي علي

محمد وعد – عبد العزيز حاتم – احمد فتحي – حسن الهيدوس – يوسف عبد الرازق

أكرم عفيف - المعز علي