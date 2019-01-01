موعد مباراة قطر ضد بنجلاديش، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة قطرالقادمة ضد بنجلاديش في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

محمد مصطفي

يفتح استاد بنغلاديش الوطني أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين بنجلاديش وقطر يوم الخميس 10 أكتوبر 2019 ميلاديًا، الموافق 11 صفر 1441 هجريًا، وذلك في الجولة الثالثة في التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر ونهائيات كأس آسيا بالصين 2023.

يخوض المنتخب القطري مباراته الثالثة أمام منتخب بنجلاديش في التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لكل من كأس العالم ٢٠٢٢ وكأس آسيا 2023، وكان قد حقق العنابي الفوز بسداسية في الجولة الأولى أمام أفغانستان، ثم تعادل أمام منتخب الهند بدون أهداف، في المباراة التي جمعتهما، على استاد جاسم بن حمد بنادي السد، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة بالتصفيات الآسيوية المشتركة، وبهذه النتيجة يحتل المنتخب القطري صدارة المجموعة برصيد أربع نقاط، وبفارق نقطة عن عمان صاحب المركز الثاني بثلاث نقاط.

يأتي منتخب بنجلاديش الذي خاض مباراة واحدة أمام أفغانستان وخسروا اللقاء بهدف نظيف، فى المباراة التي أقيمت على ملعب هيسور المركزي، ليحتل الفريق المركز الأخير بدون نقاط، فى المجموعة التي تضم كلًا من قطر، عمان، أفغانستان، الهند

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موعد مباراة قطر ضد بنجلاديش والقنوات الناقلة

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المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة بنجلاديش - قطر

استاد بنجلاديش الوطني الخميس 10 أكتوبر 2019 ،

11 صفر 1441 15:00 بتوقيت مصر، 16:00 بتوقيت السعودية لم يتحدد بعد 1 beIN SPORTS HD

الغيابات والتشكيل المتوقع لقطر

لن يفتقد منتخب قطر أي من في المباراة القادمة ضد بنجلاديش بسبب الإصابة أو الإيقاف، وستكون جميع العناصر متاحة أمام المدرب الإسباني.

لن يغير فليكس سانشيز في الطريقة التي اعتاد عليها مع العنابي، وسيدفع بكلًا من بيدرو ميجيل وعبد الكريم حسن في قلب الدفاع، وثنائي محور الوسط، سالم الهاجري، كريم بوضياف، بينما يقود هجوم العنابي في هذا اللقاء المعز علي.

📷 صور : من وصول لاعبين منتخبنا الوطني إلى دكا العاصمة البنغلاديشية 🇧🇩 لخوض مباراة منتخبنا ضمن التصفيات المشتركة المؤهلة الى كاس العالم ٢٠٢٢ وكأس اسيا ٢٠٢٣#الطريق_إلى_الصين #بنغلاديش_قطر pic.twitter.com/nMlu7JpIpS — الاتحاد القطري لكرة القدم 🇶🇦 (@QFA) October 8, 2019

التشكيل | 4-2-3-1

سعد الشيب

طارق سلمان - بيدرو ميجيل - عيد الكريم حسن - بسام الراوي

سالم الهاجري - كريم بوضياف

أكرم عفيف - حسن الهيدوس - بوعلام خوخي