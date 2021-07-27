موعد مباراة قطر وأمريكا في الكأس الذهبية والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة قطر وأمريكا في نصف نهائي الكأس الذهبية لقارة لكونكاكاف 2021، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للفريقين؟

مباراة عالمية يخوضها المنتخب القطري في نصف نهائي الكأس الذهبية 2021، ستجمعه بمنتخب الولايات المتحدة الذي يُعد الأفضل في أمريكا الشمالية رفقة منتخب المكسيك.

الكأس الذهبية هي كأس الأمم للقارة الأمريكية الشمالية، وهي تعادل كأس أمم أوروبا وكأس أمم آسيا وكأس أمم إفريقيا وكوبا أمريكا في بقية قارات العالم، ويشارك فيها المنتخب القطري استعدادًا لاستضافته كأس العالم 2022.

وقع منتخب قطر في المجموعة الرابعة في الكأس الذهبية، ونجح في التأهل كمتصدر على حساب الهندوراس وبنما وجرينادا، ليواجه السلفادور في ربع النهائي ويفوز عليه بثلاثة أهدافٍ لهدفين.

منتخب أمريكا صعد على صدارة المجموعة الثانية على حساب كندا وهايتي ومارتينيكي، وخاص مباراة صعبة أمام منتخب جامايكا في ربع النهائي وفاز بهدفٍ نظيف، ليضرب موعدًا مع المنتخب القطري في نصف النهائي.

جدول مباريات منتخب قطر في الكأس الذهبية 2021

وسنتعرف في الأسطر التالية من موقع جول، على موعد مباراة قطر وأمريكا والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

ما هو موعد مباراة قطر وأمريكا؟

موعد مباراة قطر وأمريكا في نصف نهائي الكأس الذهبية هو يوم الجمعة 30 يوليو 2021.

وستنطلق صافرة المباراة الساعة الثانية والنصف صباحًا بتوقيت قطر، الواحدة والنصف بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة قطر وأمريكا؟

ستذاع مباراة قطر وأمريكا على الشبكتين القطريتين الكأس وبي إن سبورتس، وخصصت الأولى القناة الثالثة، وخصصت الثانية قناة بريميوم 1 لنقل المباراة.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب قطر - أمريكا الجمعة 30 يوليو 2021،

02:30 قطر، 01:30 مصر Alkass Three HD,

beIN Sports 1 HD Premium ستاد Q2

التشكيل المتوقع لمنتخب قطر

من المتوقع أن يبدأ المدرب فليكس سانشيز بالتشكيل التالي..

شكراً لجميع الجماهير التي حضرت وساندت منتخبنا الوطني في بطولة #الكأس_الذهبية .



المشوار لم ينتهي بعد ننتظر وجودكم في أوستن لدعم الفريق في دور نصف نهائي البطولة💪🇶🇦



🎫| لحجز تذكرتك: https://t.co/cVaWjHiXL4 #منتخبنا_في_أمريكا pic.twitter.com/9KWQUAWK6l — الاتحاد القطري لكرة القدم 🇶🇦 (@QFA) July 26, 2021

التشكيل | 5-3-2

مشعل برشم

همام أحمد - عبد الكريم حسن - بوعلام خوخي - بسام الراوي - بيدرو ميجيل

عبد العزيز حاتم - كريم بوضياف - حسن الهيدوس

المعز علي - أكرم عفيف

التشكيل المتوقع لمنتخب أمريكا

من المتوقع أن يبدأ المدرب جريج بريهالتر بالتشكيل التالي..

التشكيل | 4-3-3

مات تيرنر

سام فينيس - مايلز روبينسون - جيمس ساندس - شاك مور

سيباستيان ليتجيت - كيلين أكوستا - جيانلوكا بوسيو

ماثيو هوب - داريل دايك - بول أريولا