موعد مباراة قطر ضد اليمن، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة قطر ضد اليمن في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الخليج 24، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لكلا المنتخبين..

يستعد ستاد خليفة الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة، لاستضافة مباراة ستكون حافلة بالإثارة، عندما يلتقي منتخب قطر بنظيره منتخب اليمن، يوم الجمعة الموافق 29 نوفمبر 2019، الموافق 3 ربيع الآخر 1441 هجريًا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الخليج في نسختها رقم 24.

المنتخب القطري يصطدم في افتتاح البطولة المقامة على أرضه بمنتخب الإمارات، فيما يبدأ اليمن السعيد رحلته في البطولة الإقليمية بمباراة صعبة أمام منتخب العراق.

بالنسبة للعنابي فالبطولة فرصة مناسبة لاستمرار الإعداد القائم لكأس العالم 2022 المقرر له في قطر أيضًا، إلى جانب الاحتكاك بالمنتخبات العربية القوية من أجل زيادة خبرة الجيل المميز في كرة القدم القطرية.

الفوز على منتخب اليمن بعد الفوز على الإمارات قد يضمن لقطر بصورة كبيرة أن تتواجد في نصف النهائي، مما يُعد الخطوة الأولى في سبيل إعادة الكأس إلى الدوحة من جديد.

في الوقت نفسه، فيريد منتخب اليمن، والذي يحارب الظروف الصعبة ونقص الإمكانات، أن يواصل تألقه المعهود في بطولة خليجي، وتشكيل أعباء وأزمات على كاهل الفرق القوية، كما كان الحال دائمًا.

الآن نتعرف على موعد مباراة قطر ضد اليمن، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

جدول مباريات كأس الخليح 24 وترتيب مجموعات خليجي 24

موعد مباراة قطر ضد اليمن والقنوات الناقلة كم مرة فازت قطر بكأس الخليج العربي؟ المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة قطر - اليمن ستاد خليفة الجمعة 29 نوفمبر 2019،

3 ربيع الآخر 1441،

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الغيابات والتشكيل المتوقع لقطر

لن يفتقد منتخب قطر أي من لاعبيه في المباراة القادمة ضد اليمن بسبب الإصابة أو الإيقاف، ومن المتوقع أن تكون جميع العناصر الأساسية متاحة للمدرب الإسباني.

لن يغير فليكس سانشيز في الطريقة التي اعتاد عليها مع العنابي، وسيدفع بكل من بيدرو ميجيل وعبد الكريم حسن في قلب الدفاع، وثنائي محور الوسط، سالم الهاجري، كريم بوضياف، بينما يقود هجوم العنابي في هذا اللقاء المعز علي.

التشكيل | 4-2-3-1

سعد الشيب

طارق سلمان - بيدرو ميجيل - عيد الكريم حسن - بسام الراوي

سالم الهاجري - كريم بوضياف

أكرم عفيف - حسن الهيدوس - بوعلام خوخي

المعز علي

الغيابات والتشكيل المتوقع لمنتخب اليمن

لن يفتقد منتخب اليمن أي من لاعبيه في المباراة القادمة ضد قطر بسبب الإصابة أو الإيقاف، ومن المتوقع أن تكون جميع العناصر متاحة أمام المدرب الوطني اليمني.

لن يغير سامي الناش طريقته المعتادة، حيث سيبدأ بسالم سعيد في حراسة المرمى وسيعتمد على 4-1-3-2 كرسم خططي يميل به إلى الهجوم كعادته.

التشكيل | 4-1-3-2

سالم سعيد

مفيد جمال - أحمد الصادق - مدير الرداعي - محمد فؤاد عمر

أحمد عبد الحكيم السروري

عبد الواسع المطري - عماد منصور - ناصر الغواشي

عمر آل ضاحي - محسن قراوي