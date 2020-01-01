موعد مباراة قطر الودية ضد كوستاريكا والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة منتخب قطر الودية استعدادًا للمونديال أمام منتخب كوستاريكا والمقرر لها على ملعب هارتبيرج شتاديون بالنمسا، وما هي القنوات الناقلة؟

يلتقي منتخب قطر مع نظيره منتخب كوستاريكا على ملعب هارتيبرج شتاديون بالنمسا، وذلك استعدادًا من العنابي لتصفيات كأس العالم وكأس أمم آسيا.

بالطبع يضمن المنتخب القطري المشاركة في المونديال 2022 كونه مستضيفًا للبطولة، لكنه لا يزال ينافس على التأهل لكأس آسيا المقبلة ووضع قدمًا مبدئية في البطولة التي يحمل لقبها بالفعل.

وكان من المفترض أن يلتقي العنابي مع منتخب عمان في التصفيات في هذا التوقف الدولي، إلا أن فيروس كورونا حال دون استكمال المنافسات وجعل الاتحاد الآسيوي يؤجلها لأجل غير مسمى.

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عمومًا، ستلتقي قطر أيضًا مع منتخب كوريا الجنوبية بعد مباراة كوستاريكا في النمسا، والهدف هو الاستعداد بافضل صورة ممكنة لعودة المباريات الرسمية.

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في هذا التقرير نستعرض معًا موعد مباراة منتخب قطر وكوستاريكا والقنوات الناقلة.

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ما هو موعد مباراة منتخب قطر وكوستاريكا؟

موعد مباراة منتخب قطر ضد منتخب كوستاريكا هو الجمعة الموافق 13 نوفمبر 2020، الموافق 27 ربيع الأول 1442، على ملعب هارتيبرج بالنمسا.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت قطر والسعودية، السابعة مساءً بتوقيت مصر

ما هي القنوات الناقلة لمباراة منتخب قطر وكوستاريكا؟

من المقرر أن تنقل شبكة قنوات بي إن سبورتس وكذلك شبكة قنوات الدوري والكأس مباراة قطر وكوستاريكا، كما يمكنكم متابعة البث الكتابي المقدم من موقع جول لها والذي يبدأ قبلها بنصف ساعة تقريبًا.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب قطر - كوستاريكا الجمعة 13 نوفمبر 2020،

27 ربيع الأول 1442،

20:00 قطر والسعودية، 19:00 مصر beIN Sports HD

الدوري والكأس هارتيبرج

التشكيل المتوقع لمنتخب قطر

يتوقع أن يعتمد المدرب فيليكس سانشيز على التشكيل الآتي:

📸| منتخبنا الوطني 🇶🇦 يدشن تدريبه الأول في فيينا استعداداً لودية كوستاريكا. pic.twitter.com/nhmtQMYthl — الاتحاد القطري لكرة القدم (@QFA) November 10, 2020

التشكيل | 3-4-3

سعد الشيب

بيدرو ميجيل - خوخي بوعلام - طارق سلمان

عبد الكريم حسن - كريم بوضياف - عبد العزيز حاتم - مصعب خضر

أكرم عفيف - المعز علي - عبد الله عبد السلام