تعرف على موعد مباراة قطر القادمة ضد إيران في نصف نهائي كأس آسيا 2023 والقنوات الناقلة

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مباراة غاية في القوة يترقبها عشاق كرة القدم الآسيوية حول العالم ستكون لحساب نصف نهائي كأس آسيا 2023،، حيث يخوض منتخب قطر مباراة معقدة ضد نظيره الإيراني.

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المنتخب القطري تجاوز عقبة أوزبكستان في نصف النهائي بركلات الترجيح، بينما فاز الإيرانيون على اليابان وأقصوهم من نصف نهائي البطولة في مفاجأة مدوية.

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في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة قطر وإيران في نصف نهائي كأس آسيا 2023 والقنوات الناقلة.

ما موعد مباراة قطر وإيران في نصف نهائي كأس آسيا 2023؟

موعد مباراة قطر وإيران في نصف نهائي كأس آسيا هو يوم الأربعاء 7 فبراير 2024 على ملعب الثمامة.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة قطر وإيران في نصف نهائي كأس آسيا 2023؟

مباريات كأس آسيا 2023 تذاع على شبكة قنوات "بي إن" القطرية، والتي تعد الناقل الحصري للبطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذا يمكنك متابعة مباراة منتخب قطر في ربع نهائي كأس آسيا 2023 على قنوات beIN Asian Cup التي تم تخصيصها لبث مباريات البطولة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب قطر - إيران الأربعاء 7 فبراير 2024

18:00 السعودية، 17:00 مصر BEIN ASIAN CUP

SSC داخل السعودية الثمامة