موعد مباراة قطر ضد الإمارات، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة قطر ضد الإمارات في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الخليج 24، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لكلا المنتخبين..

يتهيأ ستاد خليفة الدولي الموجود بالعاصمة القطرية الدوحة لاحتضان مباراة الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لمسابقة كأس الخليج العربي، عندما يتقابل المنتخب القطري صاحب الأرض والجمهور مع نظيره الإماراتي في مباراة حاسمة من أجل حجز بطاقة التأهل الثانية في المجموعة الأولى.

ستقام المباراة يوم الاثنين المقبل 2 ديسمبر 2019 ميلادياً، الموافق 5 ربيع الأخرة 1441 هجرياً، وذلك في تمام الساعة الخامسة والنصف عصراً بتوقيت قطر أي السادسة والنصف بتوقيت الإمارات.

نجح العنابي في تحقيق الانتصار الأول له في دور المجموعات بعد التغلب على اليمن في الجولة الثانية بسداسية نظيفة ليحيي أماله في التأهل مجدداً، بعد أن كان قد تعرض للخسارة في الجولة الأولى أمام المنتخب العراقي بهدفين نظيفين.

في المقابل تعرض المنتخب الإماراتي للخسارة أمام أسود الرافدين، ولكنه كان قد حقق الفوز في الجولة الأولى على اليمن بثلاثية نظيفة، لذا ستكون الأفضلية للمنتخب القطري في الجولة الأخيرة في حال انتهاء المباراة بالتعادل، بسبب فارق الأهداف.

الآن نتعرف على موعد مباراة قطر ضد الإمارات، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

جدول مباريات كأس الخليح 24 وترتيب مجموعات خليجي 24

موعد مباراة قطر ضد الإمارات والقنوات الناقلة كم مرة فازت قطر بكأس الخليج العربي؟ المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة قطر - الإمارات ستاد خليفة الاثنين 2 ديسمبر 2019،

5 ربيع الآخر 1441،

17:30 قطر، 18:30 الإمارات لم يتحدد بعد KSA SPORTS HD

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الغيابات والتشكيل المتوقع لقطر

من المتوقع أن يبدأ المنتخب القطري مباراته أمام الإمارات في الجولة الأخيرة بنفس التشكيل الذي اكتسح به منتخب اليمن بسداسية نظيفة في مباراة حاسمة للتأهل للدور التالي.

سيعتمد فليكس سانشيز على طريقة 4/2/3/1، بتواجد بوعلام خوخي وبيدرو ميجيل في قلب الدفاع، عبد العزيز حاتم وسالم الهاجري في وسط الملعب، أمامه الثلاثي إسماعيل محمد، حسن الهيدوس وأكرم عفيف وفي المقدمة المعز علي.

التشكيل | 4-2-3-1

سعد الشيب

طارق سلمان - بيدرو ميجيل - بوعلام خوخي - عبد الكريم حسن

سالم الهاجري - عبد العزيز حاتم

أكرم عفيف - حسن الهيدوس - إسماعيل محمد

المعز علي

الغيابات والتشكيل المتوقع لمنتخب الإمارات

لن يعاني الأبيض الإماراتي من غياب أي لاعبيه سواء للإيقاف أو للإصابة، في المواجهة المصيرية والصعبة التي تنتظره أمام صاحب الأرض والجمهور بحثاً عن التأهل للدور التالي.

سيتم الاعتماد على الشامسي في حراسة المرمى، أمامه حمدان الكمالي ويوسف جابر في قلب الدفاع، والثلاثي طارق أحمد، خلفان مبارك، عبد الله رمضان في وسط الملعب وفي المقدمة سيتواجد كل من علي مبخوت، بندر الأحبابي وجاسم يعقوب.

التشكيل | 4-3-3

محمد الشامسي

خليفة الحمادي - حمدان الكمالي - يوسف جابر - محمد برغش

طارق أحمد - خلفان مبارك - عبد الله رمضان