تعرف على موعد مباراة قادش وريال مدريد في الدوري الإسباني 2023-2024 والقنوات الناقلة

على أرضية ملعب "رامون دي كارانزا" معقل قادش، سيحل ريال مدريد ضيفًا ثقيلًا على الفريق الأندلسي ضمن مباريات الجولة 14 من منافسات الدوري الإسباني.

يحتل ريال مدريد وصافة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 32 نقطة بفارق نقطتين عن المتصدر جيرونا، بينما يحتل قادش المركز السادس عشر برصيد 10 نقاط.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة قادش وريال مدريد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

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ما هو موعد مباراة قادش وريال مدريد في الدوري الإسباني 2023-2024؟

موعد مباراة قادش وريال مدريد في الدوري الإسباني 2023-2024 هو يوم الأحد 26 نوفمبر 2023 على ملعب رامون دي كارانزا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة ل مباراة قادش وريال مدريد في الدوري الإسباني 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري الإسباني عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، يمكنك مشاهدة مباراة قادش ريال مدريد على شاشتها.

هواة البث المباشر يمكنهم المشاهدة عبر تطبيق TOD.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب قادش - ريال مدريد الأحد 26 نوفمبر 2023

19:30 مصر

20:30 السعودية beIN Sports HD 3 رامون دي كارانزا

التشكيل المتوقع لريال مدريد

من المتوقع أن يدخل المدرب كارلو أنشيلوتي المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-4-2

كيبا أريزابالاجا

فيرلان ميندي - أنطونيو روديجر - دافيد ألابا - داني كارباخال

توني كروس - فيديركو فالفيردي - لوكا مودريتش - جود بيلينجهام

رودريجو جويس - خوسيلو